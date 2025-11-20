Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 14:43 | Обновлено 20 ноября 2025, 15:01
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?

Вспомним все матчи украинской сборной против шведов

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Сборная Украины в шестой раз встретится со сборной Швеции.

На этот раз это произойдет в матче плей-офф к чемпионату мира 2026 года.

История взаимоотношений между сборными насчитывает 5 матчей, в которых дважды побеждала Украина, дважды – Швеция, еще один раз была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 5-5.

Все матчи между сборными Украины и Швеции (5)

  • 2008: ТМ, Сульна, Швеция – Украина – 1:0
  • 2011: ТМ, Строволос, Швеция – Украина – 1:1 (4:5 – по пенальти) (М.Девич. Пенальти: А. Тимощук, О. Алиев, М. Морозюк, Р. Ротань, Е. Коноплянка)
  • 2011: ТМ, Харьков, Украина – Швеция – 0:1
  • 2012: ЧЕ, Киев, Украина – Швеция – 2:1 (А.Шевченко – 2)
  • 2021: ЧЕ, Глазго, Украина – Швеция – 2:1 (доп. время) (О.Зинченко, А.Довбик)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
