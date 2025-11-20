Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?

Сборная Украины в шестой раз встретится со сборной Швеции.

На этот раз это произойдет в матче плей-офф к чемпионату мира 2026 года.

История взаимоотношений между сборными насчитывает 5 матчей, в которых дважды побеждала Украина, дважды – Швеция, еще один раз была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 5-5.

Все матчи между сборными Украины и Швеции (5)