Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Вспомним все матчи украинской сборной против шведов
Сборная Украины в шестой раз встретится со сборной Швеции.
На этот раз это произойдет в матче плей-офф к чемпионату мира 2026 года.
История взаимоотношений между сборными насчитывает 5 матчей, в которых дважды побеждала Украина, дважды – Швеция, еще один раз была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 5-5.
Все матчи между сборными Украины и Швеции (5)
- 2008: ТМ, Сульна, Швеция – Украина – 1:0
- 2011: ТМ, Строволос, Швеция – Украина – 1:1 (4:5 – по пенальти) (М.Девич. Пенальти: А. Тимощук, О. Алиев, М. Морозюк, Р. Ротань, Е. Коноплянка)
- 2011: ТМ, Харьков, Украина – Швеция – 0:1
- 2012: ЧЕ, Киев, Украина – Швеция – 2:1 (А.Шевченко – 2)
- 2021: ЧЕ, Глазго, Украина – Швеция – 2:1 (доп. время) (О.Зинченко, А.Довбик)
Всього два матчі вирішать куди піде команда. І ще дуже не хочеться щоб керувати національною командою брали Маркевича. Не маю нічого проти нього. Але нехай бере вудки і йде ловити карасів у ставку
Надія тільки на свіжу воду в болоті нашого футболу