ВИДЕО. Дубль Шевченко и гол Довбика на 120+1. Как Украина Швеции забивала
Ранее украинцы дважды играли со шведами в официальных матчах и дважды побеждали
20 ноября сборная Украины узнала первого соперника в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 – им стала команда Швеции.
Ранее украинцы пять раз играли против шведов и только дважды в официальных матчах.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В товарищеских играх Украина ни разе не побеждала Швецию – две виктории скандинавов и одна ничья. А вот в официальных встречах украинцы дважды переигрывала соперников.
11 июня 2012 года в первом туре группы D на Евро-2012 подопечные Олега Блохина одолели Швецию на Олимпийском в Киеве со счетом 2:1. Тогда дубль оформил легендарный украинский экс-форвард Андрей Шевченко, а у шведов забил Златан Ибрагимович.
Второй официальный поединок между этими сборными припал также на Евро девять лет спустя – Украина и Швеция пересеклись в 1/8 финала чемпионата Европы. Викторию со счетом 2:1 по итогам дополнительного времени отпраздновали подопечные Шевченко.
Первым тогда отличился Александр Зинченко, а сравнял Эмиль Форсберг. Решающий гол на 120+1-й минуте забил Артем Довбик, а комментатор того поединка Виктор Вацко прокричал в микрофон уже культовую фразу «Гооооооооол! Артем Довбик!»
ВИДЕО. Дубль Шевченко в ворота Швеции на Евро-2012
ВИДЕО. Мяч Зинченко и гол Довбика на 120+1-й в ворота Швеции на Евро-2020
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-игрок сборной Украины считает, что будет команде Реброва непросто
Разминка перед главной жеребьевкой года