ВИДЕО. Дубль Шевченко и гол Довбика на 120+1. Как Украина Швеции забивала

20 ноября сборная Украины узнала первого соперника в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 – им стала команда Швеции.

Ранее украинцы пять раз играли против шведов и только дважды в официальных матчах.

В товарищеских играх Украина ни разе не побеждала Швецию – две виктории скандинавов и одна ничья. А вот в официальных встречах украинцы дважды переигрывала соперников.

11 июня 2012 года в первом туре группы D на Евро-2012 подопечные Олега Блохина одолели Швецию на Олимпийском в Киеве со счетом 2:1. Тогда дубль оформил легендарный украинский экс-форвард Андрей Шевченко, а у шведов забил Златан Ибрагимович.

Второй официальный поединок между этими сборными припал также на Евро девять лет спустя – Украина и Швеция пересеклись в 1/8 финала чемпионата Европы. Викторию со счетом 2:1 по итогам дополнительного времени отпраздновали подопечные Шевченко.

Первым тогда отличился Александр Зинченко, а сравнял Эмиль Форсберг. Решающий гол на 120+1-й минуте забил Артем Довбик, а комментатор того поединка Виктор Вацко прокричал в микрофон уже культовую фразу «Гооооооооол! Артем Довбик!»

