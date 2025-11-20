Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дубль Шевченко и гол Довбика на 120+1. Как Украина Швеции забивала
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 22:59 |
211
0

ВИДЕО. Дубль Шевченко и гол Довбика на 120+1. Как Украина Швеции забивала

Ранее украинцы дважды играли со шведами в официальных матчах и дважды побеждали

20 ноября 2025, 22:59 |
211
0
ВИДЕО. Дубль Шевченко и гол Довбика на 120+1. Как Украина Швеции забивала
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября сборная Украины узнала первого соперника в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 – им стала команда Швеции.

Ранее украинцы пять раз играли против шведов и только дважды в официальных матчах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В товарищеских играх Украина ни разе не побеждала Швецию – две виктории скандинавов и одна ничья. А вот в официальных встречах украинцы дважды переигрывала соперников.

11 июня 2012 года в первом туре группы D на Евро-2012 подопечные Олега Блохина одолели Швецию на Олимпийском в Киеве со счетом 2:1. Тогда дубль оформил легендарный украинский экс-форвард Андрей Шевченко, а у шведов забил Златан Ибрагимович.

Второй официальный поединок между этими сборными припал также на Евро девять лет спустя – Украина и Швеция пересеклись в 1/8 финала чемпионата Европы. Викторию со счетом 2:1 по итогам дополнительного времени отпраздновали подопечные Шевченко.

Первым тогда отличился Александр Зинченко, а сравнял Эмиль Форсберг. Решающий гол на 120+1-й минуте забил Артем Довбик, а комментатор того поединка Виктор Вацко прокричал в микрофон уже культовую фразу «Гооооооооол! Артем Довбик!»

ВИДЕО. Дубль Шевченко в ворота Швеции на Евро-2012

ВИДЕО. Мяч Зинченко и гол Довбика на 120+1-й в ворота Швеции на Евро-2020

По теме:
Экс-тренер сборных Украины назвал двух самых опасных игроков Швеции
Фавориты? Букмекеры оценили шансы Украины выйти на чемпионат мира 2026
ФОТО. Скотт затмил КриРо: шедевр Мактоминея побил рекорд бисиклеты Роналду
сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Андрей Шевченко Александр Зинченко Артем Довбик Эмиль Форсберг Златан Ибрагимович Евро-2012 Евро-2020 видео голов и обзор видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Футбол | 20 ноября 2025, 15:00 3
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины

Экс-игрок сборной Украины считает, что будет команде Реброва непросто

Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ
Футбол | 20 ноября 2025, 10:24 24
Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ
Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ

Разминка перед главной жеребьевкой года

Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Футбол | 20.11.2025, 17:25
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
МОНТЕЛЛА: Я не рад, что попалась Румыния. Луческу знает турецкий менталитет
Футбол | 20.11.2025, 19:51
МОНТЕЛЛА: Я не рад, что попалась Румыния. Луческу знает турецкий менталитет
МОНТЕЛЛА: Я не рад, что попалась Румыния. Луческу знает турецкий менталитет
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Футбол | 20.11.2025, 08:22
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
20.11.2025, 14:17 6
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
19.11.2025, 11:30 1
Другие виды
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
19.11.2025, 18:00 3
Футбол
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
19.11.2025, 06:05 5
Футбол
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
20.11.2025, 05:42 3
Бокс
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
19.11.2025, 16:01 17
Футбол
Ожидаемая победа. Женская сборная Украины разобралась с Азербайджаном
Ожидаемая победа. Женская сборная Украины разобралась с Азербайджаном
18.11.2025, 20:10 4
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем