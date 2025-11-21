Не волшебник Поттер, дуэт на 200 млн и приятные для нас воспоминания

«Мы найдем возможность пробраться на чемпионат мира», – сказал после очередного проигранного и невзрачного поединка отбора на ЧМ-2026 главный тренер сборной Швеции Йон-Даль Томассон, отвечая на вопрос о причинах неудач своей команды.

Блестящий в недалеком прошлом датский форвард не сумел достучаться до вроде бы блестящих форвардов Дьокереша и Исака, и пока что не смог стать отличным тренером. После очередного фиаско сборной шведская футбольная федерация отправила Томассона в отставку. За два тура до окончания отборочного цикла, когда уже было понятно, что лучшее, что светит сейчас «сине-желтым» – третье место в группе.

Вместо датчанина Томассона национальную сборную Швеции возглавил британец Грэм Поттер. Тот самый, которому относительно недавно доверился «Челси». До «аристократов» Поттер три года возглавлял «Брайтон». Неплохо поработал Грэм в той команде. Но вот с «Челси» не совладал. Контракт с Поттером был подписан на пять лет, но он проработал в Лондоне лишь полгода.

Далее два года Грэм находился в творческом отпуске. В январе сего года из «отпуска» вышел – возглавил кризисный «Вест Хэм», подписав контракт на два с половиной года. Но под его руководством «молотобойцы» провели лишь пять поединков. И снова отставка. Теперь вот Поттер «всплыл» в сборной Швеции.

Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Под его руководством «Тре крунур» сыграли два финишные поединки отбора на ЧМ-2026 – против Швейцарии и Словении. Первый блин для Поттера оказался комом: его команда разгромно уступила лидеру квартета – швейцарцам – 1:4. В последнем туре шведы сыграли вничью со словенцами – 1:1, и благополучно финишировали на последнем месте в группе, имея всего два очка.

Тем не менее, последнее место в группе не помешало сборной Швеции остаться в игре. Томассон был прав. А все потому, что последний по счету розыгрыш Лиги наций Швеция в своей группе выиграла.

Кроме шведов, в той группе были словаки, эстонцы и азербайджанцы. Крутая, конечно же, затея, эта Лига наций. Словно запасной аэродром. Только в данном случае спортивный принцип напрочь отсутствует, ибо гипотетически может получиться так, что занявшая второе место в «шведской» отборочной группе команда Косово может не квалифицироваться на Мундиаль, а занявшая последнее место Швеция – квалифицироваться может.

«Если мы поедем на чемпионат мира после того всего, что творилось в отборе, то это будет незаслуженно», – даже фаны сборной Швеции негодуют по этому поводу, взывая к футбольной справедливости. Хотя, где она сейчас, эта справедливость, и футбольная в том числе?

Но мы возвращаемся к главному тренеру сборной Швеции. Оба матча, которые «сине-желтые» провели под руководством Поттера, и сугубо по игре были проиграны. И не только швейцарцам, но и словенцам. Почему так, черт подери, если у Швеции есть блестящий дуэт форвардов – Дьокереш и Исак, суммарная стоимость коих – порядка 200 миллионов евро.

Ну, ответить на этот простой вопрос можно просто: потому что оба эти форварда не были в оптимальной форме. Они оба в летнее трансферное окно устроили демарш своим бывшим клубам. Виктор – «Спортингу», Александер – «Ньюкаслу». Следовательно, летнее межсезонье для обоих оказалось скомканным. Особенно для Исака. Оба пропускали матчи сборной из-за травм.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак и Виктор Дьокереш

В общем, в нынешнем отборе что Дьокереш, что Исак были тенью самих себя в национальной сборной. Но это отнюдь не значит, что в марте следующего года они будут такими же «безнадежными». Скорее наоборот, ведь в их высоком классе сомневаться не приходится. Это просто сейчас они не в лучших функциональных кондициях. Войдут в ритм в своих новых клубах, и все станет на свои места.

Хотя сборная Швеции – это не только Дьокереш и Исак. Там много известных игроков. Хотя бы Виктор Линделеф – капитан шведской сборной, многие годы защищавший цвета «МанЮнайтед». Сейчас он играет за «Астон Виллу».

Еще можно вспомнить креативного полузащитника Эмиля Форсберга, который забивал нам на Евро-2020. Сейчас он выступает в МЛС, а перед этим играл за «Лейпциг».

А еще в составе сборной Швеции есть представитель «Барселоны» – молодой Руни Бардагджи. Даниэль Свенссон защищает цвета дортмундской «Боруссии», Эмиль Крафт и Энтони Эланга – «Ньюкасла», Исак Гин – «Аталанты», Лукас Бергваль – «Тоттенхэма».

Getty Images/Global Images Ukraine

Одним словом, костяк нынешней сборной Швеции играет в сильных и известных континентальных коллективах. А с чемпионата Швеции вызываются, как правило, три-четыре футболиста, среди которых два голкипера.

Коль вскользь всплыла тема тамошнего чемпионата, то можно эту тему «привязать» к назначению Поттера. Дело в том, что в свое время Грэм Поттер возглавлял «Эстерсунд», с которым бороздил низшие шведские лиги. С этим скромным коллективом Поттер в 2017 году выиграл Кубок Швеции. В том же году Поттера провозгласили в Швеции лучшим футбольным тренером года. И в том же, 2017-м, «Эстерсунд» Поттера в Лиге Европы сыграл с нашей «Зарей». И выиграл в обоих матчах с одинаковым счетом 2:0.

Так что, получается, Поттер для шведского футбола не «левый» персонаж. У него там даже жилье собственное есть. Есть у него там и авторитет. И хотя Грэм растерял свой авторитет в АПЛ, для Швеции он все равно остается хорошим выбором.

Да и последней надеждой на спасение, ведь спасать уже нужно не только конкретный игровой цикл, но и неприятную тенденцию, ведь Швеция рискует пролететь мимо третьего крупного турнира (ЧМ-2022 и Евро-2024 шведы благополучно пропустили).

Если же говорить о былых успехах национальной сборной Швеции, то успехи эти – уже в далеком прошлом. Последний такой успех – третье место на ЧМ-1994. А в пятидесятых годах шведы были даже вице-чемпионами мира (1958 год), а в еще более далеком 1948 году они выигрывали Олимпиаду.

Со сборной Украины «тре-крунур» играли не только в памятном поединке 1/8 финала Евро-2020, где наши победили 2:1 (с тем самым голом Довбыка за несколько минут до конца основного времени), но и на Евро-2012, где наши тоже победили. И тоже – 2:1. Остальные четыре матча носили товарищеский статус.