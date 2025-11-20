Чемпионат мира20 ноября 2025, 17:59 | Обновлено 20 ноября 2025, 18:32
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
Президент УАФ дал короткий комментарий
20 ноября 2025, 17:59 | Обновлено 20 ноября 2025, 18:32
Президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф отбора на ЧМ-2026, где сборной Украины выпало сыграть против Швеции.
Матч пройдет в марте, а в случае успеха команда Сергея Реброва выйдет в финал, где сыграет против Польши или Албании.
Сборная Украины заняла второе место в отборочной группе и завоевала право сыграть в плей-офф.
Швеция стала четвертой в своей группе, но вышла в плей-офф через Лигу наций.
Шева колись шведам забивав дуже красиві голи.Це особисто приємно було,коли там щє Ібрагимович грав.Але час минає.Шева вже функціонер,а не футболіст.От то і погано.
Шева сказав що будемо вибирати стадіон. Це добре. Отже не будемо грати з Польшею в Польші. Мабуть десь в Німеччині
