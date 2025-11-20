ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной

Президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф отбора на ЧМ-2026, где сборной Украины выпало сыграть против Швеции.

Матч пройдет в марте, а в случае успеха команда Сергея Реброва выйдет в финал, где сыграет против Польши или Албании.

Сборная Украины заняла второе место в отборочной группе и завоевала право сыграть в плей-офф.

Швеция стала четвертой в своей группе, но вышла в плей-офф через Лигу наций.