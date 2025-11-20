Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 17:59
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной

Президент УАФ дал короткий комментарий

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф отбора на ЧМ-2026, где сборной Украины выпало сыграть против Швеции.

Матч пройдет в марте, а в случае успеха команда Сергея Реброва выйдет в финал, где сыграет против Польши или Албании.

Сборная Украины заняла второе место в отборочной группе и завоевала право сыграть в плей-офф.

Швеция стала четвертой в своей группе, но вышла в плей-офф через Лигу наций.

Al Fredli
Шева колись шведам забивав дуже красиві голи.Це особисто приємно було,коли там щє Ібрагимович грав.Але час минає.Шева вже функціонер,а не футболіст.От то і погано.
Ответить
+1
New Zealander
Шева сказав що будемо вибирати стадіон. Це добре. Отже не будемо грати з Польшею в Польші. Мабуть десь в Німеччині
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
