Кубок Украины20 ноября 2025, 18:22 | Обновлено 20 ноября 2025, 18:25
327
0
Стало известно, когда состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
28 ноября команды узнают своих соперников
20 ноября 2025, 18:22 | Обновлено 20 ноября 2025, 18:25
327
0
Украинская ассоциация футбола объявила дату и время проведения жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.
Жеребьёвка четвертьфинальных пар состоится 28 ноября в 13:00 в Доме футбола.
В четвертьфинале сыграют всего три команды, представляющие элитный дивизион. Впервые в истории в 1/4 финала одновременно выступят пять клубов из нижних лиг.
В 1/4 финала Кубка Украины вышли:
- Команды УПЛ (3): «Динамо» Киев, «Металлист 1925» Харьков, ЛНЗ Черкассы
- Первая лига (4): «Буковина» Черновцы, «Ингулец» Петрово, «Чернигов», «Феникс-Мариуполь»
- Вторая лига (1): «Локомотив» Киев
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 ноября 2025, 17:39 0
Фернандиньо повесил бутсы на гвоздь
Футбол | 20 ноября 2025, 06:42 8
Михаил может скоро вернуться в большой футбол
Футбол | 20.11.2025, 08:22
Футбол | 20.11.2025, 06:30
Футбол | 20.11.2025, 16:49
Комментарии 0
Популярные новости
19.11.2025, 07:15 1
19.11.2025, 04:49 1
20.11.2025, 07:53 2
20.11.2025, 14:42 253
19.11.2025, 18:00 3
18.11.2025, 17:07 7
18.11.2025, 23:49 18