Стало известно, когда состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

Украинская ассоциация футбола объявила дату и время проведения жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.

Жеребьёвка четвертьфинальных пар состоится 28 ноября в 13:00 в Доме футбола.

В четвертьфинале сыграют всего три команды, представляющие элитный дивизион. Впервые в истории в 1/4 финала одновременно выступят пять клубов из нижних лиг.

В 1/4 финала Кубка Украины вышли: