Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
20 ноября 2025, 18:22 | Обновлено 20 ноября 2025, 18:25
Стало известно, когда состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

28 ноября команды узнают своих соперников

Стало известно, когда состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Кубок Украины

Украинская ассоциация футбола объявила дату и время проведения жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.

Жеребьёвка четвертьфинальных пар состоится 28 ноября в 13:00 в Доме футбола.

В четвертьфинале сыграют всего три команды, представляющие элитный дивизион. Впервые в истории в 1/4 финала одновременно выступят пять клубов из нижних лиг.

В 1/4 финала Кубка Украины вышли:

  • Команды УПЛ (3): «Динамо» Киев, «Металлист 1925» Харьков, ЛНЗ Черкассы
  • Первая лига (4): «Буковина» Черновцы, «Ингулец» Петрово, «Чернигов», «Феникс-Мариуполь»
  • Вторая лига (1): «Локомотив» Киев
Кубок Украины по футболу жеребьевка Динамо Киев Локомотив Киев Металлист 1925 ЛНЗ Черкассы Чернигов Феникс-Мариуполь Буковина Черновцы Ингулец
Андрей Витренко Источник
