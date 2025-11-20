Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Чемпион Италии предложил около 15 млн евро за футболиста сборной Украины
Турция
20 ноября 2025, 21:39
Чемпион Италии предложил около 15 млн евро за футболиста сборной Украины

Арсений Батагов может перейти из «Трабзонспора» в «Наполи» во время трансферного окна

ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Защитник сборной Украины U-21 Арсений Батагов может покинуть турецкий «Трабзонспор» во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил A Spor.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересованы итальянские «Наполи», «Болонья», а также два представителя из Английской Премьер-лиги – «Ноттингем» и «Кристал Пэлас».

По информации источника, вышеперечисленные команды отправляли своих скаутов, чтобы посмотреть игру Батагова в матчах чемпионата Турции. Неаполитанский клуб даже сообщил руководству «Трабзонспора», что готов отдать около 15 млн евро в январе, чтобы подписать украинского футболиста.

Президент «бордово-синих» Эртугрул Доган пока не принял окончательного решения о трансфере защитника.

Батагов провел в нынешнем сезоне 11 матчей на клубном уровне. Контракт украинца истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет семь миллионов евро.

В ноябре Арсений получал вызов в сборную Украины от главного тренера «сине-желтых» Сергея Реброва, однако не смог сыграть в квалификации ЧМ-2026 из-за травмы.

чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Наполи Арсений Батагов трансферы трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: A Spor
