Чемпион Италии предложил около 15 млн евро за футболиста сборной Украины

Защитник сборной Украины U-21 Арсений Батагов может покинуть турецкий «Трабзонспор» во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил A Spor.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересованы итальянские «Наполи», «Болонья», а также два представителя из Английской Премьер-лиги – «Ноттингем» и «Кристал Пэлас».

По информации источника, вышеперечисленные команды отправляли своих скаутов, чтобы посмотреть игру Батагова в матчах чемпионата Турции. Неаполитанский клуб даже сообщил руководству «Трабзонспора», что готов отдать около 15 млн евро в январе, чтобы подписать украинского футболиста.

Президент «бордово-синих» Эртугрул Доган пока не принял окончательного решения о трансфере защитника.

Батагов провел в нынешнем сезоне 11 матчей на клубном уровне. Контракт украинца истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет семь миллионов евро.

В ноябре Арсений получал вызов в сборную Украины от главного тренера «сине-желтых» Сергея Реброва, однако не смог сыграть в квалификации ЧМ-2026 из-за травмы.