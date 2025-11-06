Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины пропустит месяц из-за травмы
Украина. Премьер лига
06 ноября 2025, 18:43 |
1626
0

Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины пропустит месяц из-за травмы

Арсений Батагов не сможет выйти на поле в матчах квалификации ЧМ-2026

06 ноября 2025, 18:43 |
1626
0
Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины пропустит месяц из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Защитник турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Арсений Батагов пропустит около месяца из-за травмы, которую он получил на тренировке. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

Во время подготовки к матчу чемпионата Турции 23-летний футболист остался на тренировочной базе, чтобы провести индивидуальные силовые занятия, однако получил повреждение.

По информации источника, Батагову сделали МРТ, по итогам которого и стали известны ориентировочные сроки восстановления. Это означает, что защитник точно не сможет сыграть за сборную Украины в квалификации ЧМ-2026.

Соперниками «сине-желтых» станут команды Франции и Исландии. Батагов получил дебютный вызов от главного тренера Сергея Реброва.

По теме:
Криштиану РОНАЛДУ: «Сколько раз Аргентина выигрывала ЧМ до Месси?»
Миколенко назвал главную проблему в своей игре: «Три сезона в зоне вылета»
Стало известно, сколько стоит новая форма сборной Украины
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу Арсений Батагов Игорь Бурбас травма
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Загреб – Сельта. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 06 ноября 2025, 19:11 0
Динамо Загреб – Сельта. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо Загреб – Сельта. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 6 ноября и начнется в 19:45 по Киеву

Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Теннис | 05 ноября 2025, 20:33 28
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира

Аманда в трех сетах одолела Игу в третьем туре группы Серены Уильямс

Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика
Футбол | 06.11.2025, 18:31
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Бокс | 05.11.2025, 19:27
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Футбол | 06.11.2025, 08:59
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
05.11.2025, 07:22 11
Футбол
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
05.11.2025, 05:01 64
Футбол
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
05.11.2025, 06:42 1
Футбол
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
06.11.2025, 08:33
Бокс
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
05.11.2025, 09:44 3
Футбол
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
06.11.2025, 07:21
Теннис
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
05.11.2025, 07:42 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем