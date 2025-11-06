Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины пропустит месяц из-за травмы

Защитник турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Арсений Батагов пропустит около месяца из-за травмы, которую он получил на тренировке. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

Во время подготовки к матчу чемпионата Турции 23-летний футболист остался на тренировочной базе, чтобы провести индивидуальные силовые занятия, однако получил повреждение.

По информации источника, Батагову сделали МРТ, по итогам которого и стали известны ориентировочные сроки восстановления. Это означает, что защитник точно не сможет сыграть за сборную Украины в квалификации ЧМ-2026.

Соперниками «сине-желтых» станут команды Франции и Исландии. Батагов получил дебютный вызов от главного тренера Сергея Реброва.