Шок для Реброва. Защитник сборной Украины получил травму на тренировке
Арсений Батагов получил повреждение во время индивидуальных силовых занятий
Защитник турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Арсений Батагов получил травму на тренировке. Об этом сообщило турецкое издание Gunebakis.
В субботу, 8 ноября, «бордово-синие» сыграют в матче 12-го тура Суперлиги против «Аланьяспора», после чего начнется международная пауза на матчи сборных в квалификации ЧМ-2026.
По информации источника, 23-летний футболист провел тренировку, после чего остался для индивидуальных силовых занятий, в ходе которых и получил повреждение. Наставник команды Фатих Текке остался крайне разочарован, так как считает украинского игрока одним из важнейших в команде.
В четверг, 6 ноября, Батагов пройдет углубленное медицинское обследование, по итогам которого станут известны детали травмы и сроки восстановления.
Защитник был вызван в расположение сборной Украины для матчей против Франции и Исландии, однако теперь существует вероятность, что он не сможет помочь Сергею Реброву в отборе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок третьего тура еврокубка состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву
Бывший игрок киевского клуба прокомментировал слова президента в адрес Олега Саленко