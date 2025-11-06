Шок для Реброва. Защитник сборной Украины получил травму на тренировке

Защитник турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Арсений Батагов получил травму на тренировке. Об этом сообщило турецкое издание Gunebakis.

В субботу, 8 ноября, «бордово-синие» сыграют в матче 12-го тура Суперлиги против «Аланьяспора», после чего начнется международная пауза на матчи сборных в квалификации ЧМ-2026.

По информации источника, 23-летний футболист провел тренировку, после чего остался для индивидуальных силовых занятий, в ходе которых и получил повреждение. Наставник команды Фатих Текке остался крайне разочарован, так как считает украинского игрока одним из важнейших в команде.

В четверг, 6 ноября, Батагов пройдет углубленное медицинское обследование, по итогам которого станут известны детали травмы и сроки восстановления.

Защитник был вызван в расположение сборной Украины для матчей против Франции и Исландии, однако теперь существует вероятность, что он не сможет помочь Сергею Реброву в отборе.