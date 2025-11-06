Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шок для Реброва. Защитник сборной Украины получил травму на тренировке
Чемпионат мира
06 ноября 2025, 11:25 | Обновлено 06 ноября 2025, 11:28
1619
3

Шок для Реброва. Защитник сборной Украины получил травму на тренировке

Арсений Батагов получил повреждение во время индивидуальных силовых занятий

06 ноября 2025, 11:25 | Обновлено 06 ноября 2025, 11:28
1619
3 Comments
Шок для Реброва. Защитник сборной Украины получил травму на тренировке
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Защитник турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Арсений Батагов получил травму на тренировке. Об этом сообщило турецкое издание Gunebakis.

В субботу, 8 ноября, «бордово-синие» сыграют в матче 12-го тура Суперлиги против «Аланьяспора», после чего начнется международная пауза на матчи сборных в квалификации ЧМ-2026.

По информации источника, 23-летний футболист провел тренировку, после чего остался для индивидуальных силовых занятий, в ходе которых и получил повреждение. Наставник команды Фатих Текке остался крайне разочарован, так как считает украинского игрока одним из важнейших в команде.

В четверг, 6 ноября, Батагов пройдет углубленное медицинское обследование, по итогам которого станут известны детали травмы и сроки восстановления.

Защитник был вызван в расположение сборной Украины для матчей против Франции и Исландии, однако теперь существует вероятность, что он не сможет помочь Сергею Реброву в отборе.

По теме:
РОНАЛДУ: «Выиграть чемпионат мира – это мечта? Нет. Это разве справедливо?»
Иван ГЕЦКО: «Ребров вызвал игрока Динамо, у которого нет стабильности»
Андрей ШЕВЧЕНКО о новой форме: «Это шанс показать, кто такие украинцы»
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу Трабзонспор Арсений Батагов Сергей Ребров травма
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06 ноября 2025, 09:06 10
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок третьего тура еврокубка состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву

ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»
Футбол | 06 ноября 2025, 07:44 11
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»

Бывший игрок киевского клуба прокомментировал слова президента в адрес Олега Саленко

Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Бокс | 05.11.2025, 19:27
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Коуч Кайрата: «Мы можем занести матч против Интера в историю»
Футбол | 06.11.2025, 11:23
Коуч Кайрата: «Мы можем занести матч против Интера в историю»
Коуч Кайрата: «Мы можем занести матч против Интера в историю»
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Теннис | 05.11.2025, 20:33
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Захисники ще є, лівого вінгера нема, викликай Хланя, якщо хтось може замінити Мудрика в збірній, то це тільки він. 
Ответить
0
Gargantua
в заявке на игру, которая состится в Польше, вратари: Ризнык и Волынец.... мммм
Ответить
0
New Zealander
Почалося... 
Ответить
0
Популярные новости
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 53
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
06.11.2025, 04:01 7
Теннис
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
05.11.2025, 07:42 2
Бокс
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
04.11.2025, 08:33 5
Футбол
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00
Война
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 100
Футбол
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
04.11.2025, 11:27 3
Футбол
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем