Турция
11 января 2026, 12:48 |
«Он сможет играть в Италии». Коуч сборной Украины ждет трансфер Батагова

Дмитрий Михайленко поделился мнением об украинском защитнике

11 января 2026, 12:48
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился мнением об украинском защитнике Арсении Батагове, ныне выступающем за Трабзонспор.

«Он очень сильный. Помню, Каха Каладзе был коренастый, трудно было его завалить – такой же и Батагов. Он сильный в дуэлях, стоит на ногах.

Оброс мышцами, новая конкурентная среда – это все помогает и будет помогать дальше. Сейчас его предел никто не знает. Чемпионат Украины не задает вопрос.

Сейчас уехал в чемпионат Турции – и видят «вау, а он может». Поверьте, он сможет и в условной Италии, потому что есть потенциал и физические качества для элитного уровня. Это главное», – сказал Михайленко.

Арсений Батагов Дмитрий Михайленко трансферы трансферы Серии A Трабзонспор чемпионат Турции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
