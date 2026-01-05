Бенфика приблизилась к трансферу ценного украинца
Батагов может перейти в португальский гранд
«Бенфика» активизировала усилия по трансферу украинского центрального защитника «Трабзонспора» Арсения Батагова.
По информации источника, лиссабонский клуб уже сделал официальное предложение турецкой стороне и получил одобрение руководства на ведение переговоров.
Сообщается, что «Трабзонспор» в настоящее время рассматривает запрос «орлов» и может запросить за футболиста от 20 до 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.
