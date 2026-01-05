Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бенфика приблизилась к трансферу ценного украинца
Португалия
05 января 2026, 00:32
1

Бенфика приблизилась к трансферу ценного украинца

Батагов может перейти в португальский гранд

1 Comments
Бенфика приблизилась к трансферу ценного украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

«Бенфика» активизировала усилия по трансферу украинского центрального защитника «Трабзонспора» Арсения Батагова.

По информации источника, лиссабонский клуб уже сделал официальное предложение турецкой стороне и получил одобрение руководства на ведение переговоров.

Сообщается, что «Трабзонспор» в настоящее время рассматривает запрос «орлов» и может запросить за футболиста от 20 до 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.

Бенфика трансферы Трабзонспор чемпионат Португалии по футболу чемпионат Турции по футболу Арсений Батагов
Дмитрий Олийченко Источник
tato88
Це ж прямо на цьому сайті, два дні тому була новина, де на ВІДЕО, Моуріньйо казав , що ніколи не чув такого прізвища?
