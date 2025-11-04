Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав, который будет готовиться к двум заключительным матчам группового этапа отбора ЧМ-2026 против Франции (13 ноября, Париж, 21:45 по Киеву) и Исландии (16 ноября, Варшава, 19:00 по Киеву).

В основной список вошли 25 футболистов. Еще десять исполнителей находятся в резервном.

Состав сборной Украины

Вратари: Евгений Волынец («Полесье» Житомир), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк).

Защитники: Илья Забарный («Пари Сен-Жермен» Париж, Франция), Александр Сваток («Остин», США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – «Шахтер» Донецк), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Александр Караваев («Динамо» Киев), Арсений Батагов («Трабзонспор» Трабзон, Турция).

Полузащитники: Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Иван Калюжный («Металлист 1925» Харьков), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – «Динамо» Киев), Георгий Судаков («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Олег Очеретько («Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк («Полесье» Житомир), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Турция).

Нападающие: Артем Довбик («Рома» Рим, Италия), Владислав Ванат («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция).

Резервный список

Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Тымчик, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все – «Динамо» Киев), Максим Таловеров («Сток Сити» Сток-он-Тренд, Англия), Артем Бондаренко, Егор Назарина (оба – «Шахтер» Донецк), Александр Назаренко, Владислав Велетень (оба – «Полесье» Житомир).

Свой сбор национальная команда фактически начнет в понедельник, 10 ноября. Футболисты, выступающие в чемпионате Украины, будут добираться поездом/автобусом до польского Жешува, откуда самолетом переберутся в столицу Франции. Уже в Париже к команде присоединятся легионеры.

12 ноября на стадионе «Парк де Пренс» пройдут традиционные предматчевые активности. В 19:00 по киевскому времени начнется пресс-конференция Сергея Реброва и одного из его футболистов, а в 19:30 – тренировка «сине-желтых» на поле арены, где 13 ноября состоится поединок Франция – Украина.

Из Парижа в Варшаву команда планирует перелететь после обеда 14 ноября. Уже на следующий день на стадионе «Легия» пройдет пресс-конференция Сергея Реброва и одного из его игроков (начало в 18:45 по киевскому времени). Тренировки на поле встречи Украина – Исландия начнется в 19:15 по Киеву.