Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Эксперты оценивают шансы команды Реброва как 42.6% вероятности
20 ноября сборная Украины узнала первого соперника в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 – им стала команда Швеции.
Аналитики We Global Football оценивают шансы команды Реброва на выход на ЧМ-2026 как 42.6%.
Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф по Пути B будет команда Швеции. Полуфинальный матч сине-желтые проведут 26 марта на условно домашнем стадионе.
В случае победы Украина «дома» 31 марта будет принимать победителя пары Польша – Албания.
Украина является фаворитом в своей четверке по Пути B (42.6%), опережая Польшу (26.3%), Швецию (21.1%) и Албанию (10%).
Специалисты ожидают, что по Пути A борьбу за путевку поведут Италия (62.2%) и Уэльс (30%), по Пути C – Турция (52.2%) и Словакия (26.8%), по пути D – Дания (48.6%) и Чехия (39.8%).
Шансы сборных на выход на ЧМ-2026 (данные We Global Football)
- Италия – 62,2%
- Турция – 52,2%
- Дания – 48,6%
- Украина – 42,6%
- Чехия – 39,8%
- Уэльс – 30,0%
- Словакия – 26,8%
- Польша – 26,3%
- Швеция – 21,1%
- Косово – 15,7%
- Албания – 10,0%
- Республика Ирландия – 8,4%
- Румыния – 5,3%
- Босния и Герцеговина – 4,0%
- Северная Ирландия – 3,8%
- Северная Македония – 3,2%
Квалификация ЧМ-2026. Пары плей-офф
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Прогнозируемый состав корзин для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
