Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026

20 ноября сборная Украины узнала первого соперника в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 – им стала команда Швеции.

Аналитики We Global Football оценивают шансы команды Реброва на выход на ЧМ-2026 как 42.6%.

Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф по Пути B будет команда Швеции. Полуфинальный матч сине-желтые проведут 26 марта на условно домашнем стадионе.

В случае победы Украина «дома» 31 марта будет принимать победителя пары Польша – Албания.

Украина является фаворитом в своей четверке по Пути B (42.6%), опережая Польшу (26.3%), Швецию (21.1%) и Албанию (10%).

Специалисты ожидают, что по Пути A борьбу за путевку поведут Италия (62.2%) и Уэльс (30%), по Пути C – Турция (52.2%) и Словакия (26.8%), по пути D – Дания (48.6%) и Чехия (39.8%).

Шансы сборных на выход на ЧМ-2026 (данные We Global Football)

Италия – 62,2%

Турция – 52,2%

Дания – 48,6%

Украина – 42,6%

Чехия – 39,8%

Уэльс – 30,0%

Словакия – 26,8%

Польша – 26,3%

Швеция – 21,1%

Косово – 15,7%

Албания – 10,0%

Республика Ирландия – 8,4%

Румыния – 5,3%

Босния и Герцеговина – 4,0%

Северная Ирландия – 3,8%

Северная Македония – 3,2%

