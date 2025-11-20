Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 18:50
4

Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026

Эксперты оценивают шансы команды Реброва как 42.6% вероятности

20 ноября 2025, 18:50 |
4 Comments
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября сборная Украины узнала первого соперника в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 – им стала команда Швеции.

Аналитики We Global Football оценивают шансы команды Реброва на выход на ЧМ-2026 как 42.6%.

Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф по Пути B будет команда Швеции. Полуфинальный матч сине-желтые проведут 26 марта на условно домашнем стадионе.

В случае победы Украина «дома» 31 марта будет принимать победителя пары Польша – Албания.

Украина является фаворитом в своей четверке по Пути B (42.6%), опережая Польшу (26.3%), Швецию (21.1%) и Албанию (10%).

Специалисты ожидают, что по Пути A борьбу за путевку поведут Италия (62.2%) и Уэльс (30%), по Пути C – Турция (52.2%) и Словакия (26.8%), по пути D – Дания (48.6%) и Чехия (39.8%).

Шансы сборных на выход на ЧМ-2026 (данные We Global Football)

  • Италия – 62,2%
  • Турция – 52,2%
  • Дания – 48,6%
  • Украина – 42,6%
  • Чехия – 39,8%
  • Уэльс – 30,0%
  • Словакия – 26,8%
  • Польша – 26,3%
  • Швеция – 21,1%
  • Косово – 15,7%
  • Албания – 10,0%
  • Республика Ирландия – 8,4%
  • Румыния – 5,3%
  • Босния и Герцеговина – 4,0%
  • Северная Ирландия – 3,8%
  • Северная Македония – 3,2%

Квалификация ЧМ-2026. Пары плей-офф

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026

Прогнозируемый состав корзин для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026

Комментарии 4
smevt
да, неочікувано. може шось знають!? 
надіємося і віримо, однозначно буде важко. 
Ответить
+2
Сергей Литвиненко
Вот это я понимаю эксперты!Любо дорого смотреть их прогноз. !!!!! Надо показать его Серёже..пусть не дрейфит.
Ответить
+1
suforza1921
Цілком об'єктивно. Три команди - Україна, Швеція і Польща приблизно одного класу. Хто в кращому стані підійде до вирішальних матчів і кому сприятиме Фортуна, той і вийде на Мундіаль.
Ответить
0
Ard2323
Польща 40 Україна 25 Швеція 25 Албанія 10.
Як мінімум в поляків буде перевага гри вдома проти України якщо зустрінуться в фіналі.
Ответить
0
