Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 ноября 2025, 17:39 | Обновлено 20 ноября 2025, 18:10
Экс-звезда Шахтера объявил о завершении карьеры

Фернандиньо повесил бутсы на гвоздь

Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандиньо

40-летний экс-игрок донецкого «Шахтера» и «Манчестер Сити» Фернандиньо объявил о завершении карьеры.

«Я уже устал. Сегодня я уже устал, пробежав чуть больше 30 минут. В футболе больше нет ничего, что могло бы меня мотивировать. Я уже достиг в нем всего. Все, что мог получить, я получил. Теперь пришло время наслаждаться жизнью с семьей», – сказал бразилец.

Фернандиньо провел в составе донецкого клуба провел восемь лет, за которые успел сыграть 284 матча, забить 53 гола и отдать 57 голевых передач. Из трофеев с «горняками» – шесть титулов чемпиона Украины, четыре Кубка Украины, три Суперкубка Украины и Кубок УЕФА. Всего за карьеру бразилец сыграл 865 матчей, забил 108 голов и отдал 109 голевых передач.

Последним клубом в карьере хавбека был «Атлетико» Паранаэнсе.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «Динамо» и сборной Украины завершил профессиональную карьеру.

Фернандиньо завершение карьеры Шахтер Донецк Атлетико Паранаэнсе Манчестер Сити
Даниил Кирияка Источник: Globo Esporte
