Экс-звезда Шахтера объявил о завершении карьеры

40-летний экс-игрок донецкого «Шахтера» и «Манчестер Сити» Фернандиньо объявил о завершении карьеры.

«Я уже устал. Сегодня я уже устал, пробежав чуть больше 30 минут. В футболе больше нет ничего, что могло бы меня мотивировать. Я уже достиг в нем всего. Все, что мог получить, я получил. Теперь пришло время наслаждаться жизнью с семьей», – сказал бразилец.

Фернандиньо провел в составе донецкого клуба провел восемь лет, за которые успел сыграть 284 матча, забить 53 гола и отдать 57 голевых передач. Из трофеев с «горняками» – шесть титулов чемпиона Украины, четыре Кубка Украины, три Суперкубка Украины и Кубок УЕФА. Всего за карьеру бразилец сыграл 865 матчей, забил 108 голов и отдал 109 голевых передач.

Последним клубом в карьере хавбека был «Атлетико» Паранаэнсе.

