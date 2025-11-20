Экс-звезда Шахтера объявил о завершении карьеры
Фернандиньо повесил бутсы на гвоздь
40-летний экс-игрок донецкого «Шахтера» и «Манчестер Сити» Фернандиньо объявил о завершении карьеры.
«Я уже устал. Сегодня я уже устал, пробежав чуть больше 30 минут. В футболе больше нет ничего, что могло бы меня мотивировать. Я уже достиг в нем всего. Все, что мог получить, я получил. Теперь пришло время наслаждаться жизнью с семьей», – сказал бразилец.
Фернандиньо провел в составе донецкого клуба провел восемь лет, за которые успел сыграть 284 матча, забить 53 гола и отдать 57 голевых передач. Из трофеев с «горняками» – шесть титулов чемпиона Украины, четыре Кубка Украины, три Суперкубка Украины и Кубок УЕФА. Всего за карьеру бразилец сыграл 865 матчей, забил 108 голов и отдал 109 голевых передач.
Последним клубом в карьере хавбека был «Атлетико» Паранаэнсе.
Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «Динамо» и сборной Украины завершил профессиональную карьеру.
