Украина. Вторая лига
11 ноября 2025, 21:53 | Обновлено 11 ноября 2025, 22:00
Экс-игрок Динамо и сборной Украины завершил профессиональную карьеру

Опытный 35-летний полузащитник Сергей Рыбалка сообщил, что планирует стать тренером

Экс-игрок Динамо и сборной Украины завершил профессиональную карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Рыбалка

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Рыбалка сообщил, что завершил профессиональную карьеру.

«Профессионально играть уже не буду, потому что сам понимаю – сейчас такой возраст подходит... Нет за что и зачем это все делать. Поэтому профессиональную карьеру я уже завершил.

Дальше хочется остаться в футболе. Всегда хотел себя попробовать в качестве тренера. Всегда смотрел, как другие проводят занятия, поэтому хотелось бы попробовать себя в этой роли.

Буду пытаться в этом направлении двигаться. Я понимаю, что это тяжелый труд», – рассказал Рыбалка.

В своей карьере полузащитник играл за харьковский «Арсенал», киевское «Динамо», «Александрию», черкасский ЛНЗ. Выступал в чемпионатах Чехии и Турции. В активе Сергея – девять матчей за сборную Украины.

В нынешнем сезоне Рыбалка провел 15 матчей в составе «Лесного», где записал на свой счет шесть голов. На данный момент у команды из Второй лиги есть определенные финансовые проблемы, она может прекратить свою деятельность в чемпионате Украины.

чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Динамо Киев Лесное Сергей Рыбалка завершение карьеры
Николай Тытюк Источник: Денис Бойко
