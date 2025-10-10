Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Вторая лига
10 октября 2025, 04:23 |
Денег нет? Украинский клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами

Главный тренер ФК «Лесное» Вадим Мельник сообщил, что ситуация плохая

Денег нет? Украинский клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами
ФК Лесное

В среду, 8 октября, состоялся матч 12 тура Второй лиги Украины, в котором встретились киевский «Атлет» и «Лесное». Хозяева одолели соперника с минимальным счетом 3:2.

После завершения поединка главный тренер ФК «Лесное» Вадим Мельник подтвердил, что его команда столкнулась с серьезными финансовыми проблемами, которые на данный момент не удалось решить:

«Очень большое спасибо всем футболистам, которые играли в этом матче. Благодарны еще одному человеку, который, скажем так, помог. Мы не будем говорить его фамилию или как его зовут, однако есть такой человек, мы ему благодарны. Без нее этот поединок не состоялся бы.

К сожалению, у нас ситуация не изменилась. Она плохая, все осталось так же. Как оно будет дальше – не могу вам ничего сказать, это будет решаться руководством после игры», – рассказал Мельник.

После 12 сыгранных туров «Лесное» набрало 20 баллов и занимает третье место в турнирной таблице группы A Второй лиги. В составе команды выступают известные экс-игроки киевского «Динамо» – Сергей Рыбалка и Денис Гармаш.

Николай Титюк
