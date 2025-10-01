Ищут деньги. У клуба Гармаша и Рыбалки возникли финансовые затруднения

Как стало известно Sport.ua, лидер группы «А» Второй лиги – «Лесное» ищет в авральном порядке средства для выезда на календарный матч 11 тура с одним из преследователей – ФК «Куликов-Белка», который должен состояться на Львовщине 4 октября.

По имеющейся информации в текущем сезоне игроки «Лесного», среди которых самые именитые бывшие полузащитники национальной сборной Украины Денис Гармаш, Сергей Рыбалко, еще не получали зарплаты, некоторые из них уже устроились на другую работу, чтобы свести концы с концами и футбол для них стал хобби.

Теперь вот возникли проблемы с выездом на календарный матч второлигового первенства.

«Лесное» возглавляет турнирную таблицу в группе «А» Второй лиги, набрав 20 очков.