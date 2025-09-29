Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тяжелые победы Тростянца и ФК Лесное. Результаты 10-го тура Второй лиги
Вторая лига
Лесное
29.09.2025 14:30 – FT 3 : 2
Нива-2 Тернополь
Украина. Вторая лига
29 сентября 2025, 17:12 | Обновлено 29 сентября 2025, 18:02
Тяжелые победы Тростянца и ФК Лесное. Результаты 10-го тура Второй лиги

«Тростянец» возглавил турнирную таблицу группы Б

ФК Черноморец

В понедельник, 29 сентября, во Второй лиге прошли поединки 10-го тура. Команды сыграли два матча.

«Черноморец-2» в матче с ФК «Тростянец» держался до последних минут, но все же пропустил два мяча. «Тростянец» стал лидером группы Б, сместив на вторую позицию «Колос-2».

ФК «Лесное» одержал волевую победу в матче с «Самбор-Нива-2». Решающий гол Назар Волошин забил на 88-й минуте.

Вторая лига. 10-й тур, 29 сентября

Черноморец-2 – Тростянец – 0:2

Голы: Чеглов, 86, Хуссин, 88

Лесное – Самбор-Нива-2 – 3:2

Голы: Рыбалка, 61, Волошин, 63, 88 – Крамарчук, 38, Макаров, 67

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Черноморец-2 – Тростянец

Лесное – Самбор-Нива-2

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Лесное).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Макаров (Нива-2 Тернополь).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Лесное).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Рыбалка (Лесное).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Крамарчук (Нива-2 Тернополь).
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Черноморец-2 Одесса Тростянец Лесное Самбор-Нива-2 Тернополь
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
