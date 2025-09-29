Тяжелые победы Тростянца и ФК Лесное. Результаты 10-го тура Второй лиги

В понедельник, 29 сентября, во Второй лиге прошли поединки 10-го тура. Команды сыграли два матча.

«Черноморец-2» в матче с ФК «Тростянец» держался до последних минут, но все же пропустил два мяча. «Тростянец» стал лидером группы Б, сместив на вторую позицию «Колос-2».

ФК «Лесное» одержал волевую победу в матче с «Самбор-Нива-2». Решающий гол Назар Волошин забил на 88-й минуте.

Вторая лига. 10-й тур, 29 сентября

Черноморец-2 – Тростянец – 0:2

Голы: Чеглов, 86, Хуссин, 88

Лесное – Самбор-Нива-2 – 3:2

Голы: Рыбалка, 61, Волошин, 63, 88 – Крамарчук, 38, Макаров, 67

