Тяжелые победы Тростянца и ФК Лесное. Результаты 10-го тура Второй лиги
«Тростянец» возглавил турнирную таблицу группы Б
В понедельник, 29 сентября, во Второй лиге прошли поединки 10-го тура. Команды сыграли два матча.
«Черноморец-2» в матче с ФК «Тростянец» держался до последних минут, но все же пропустил два мяча. «Тростянец» стал лидером группы Б, сместив на вторую позицию «Колос-2».
ФК «Лесное» одержал волевую победу в матче с «Самбор-Нива-2». Решающий гол Назар Волошин забил на 88-й минуте.
Вторая лига. 10-й тур, 29 сентября
Черноморец-2 – Тростянец – 0:2
Голы: Чеглов, 86, Хуссин, 88
Лесное – Самбор-Нива-2 – 3:2
Голы: Рыбалка, 61, Волошин, 63, 88 – Крамарчук, 38, Макаров, 67
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Черноморец-2 – Тростянец
Лесное – Самбор-Нива-2
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский коуч дал пресс-конференцию перед матчем с «Кайратом»
Самба Диалло не планирует покидать украинскую команду и готов бороться за место в старте