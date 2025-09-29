Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец-2 – Тростянец. Лесное – Нива-2 Т. Смотреть онлайн LIVE
Вторая лига
Лесное
29.09.2025 14:30 - : -
Нива-2 Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
29 сентября 2025, 10:42 | Обновлено 29 сентября 2025, 10:44
15
0

Черноморец-2 – Тростянец. Лесное – Нива-2 Т. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 29 сентября видеотрансляции матчей 10-го тура Второй лиги

29 сентября 2025, 10:42 | Обновлено 29 сентября 2025, 10:44
15
0
Черноморец-2 – Тростянец. Лесное – Нива-2 Т. Смотреть онлайн LIVE
ФК Тростянец

28 сентября состоятся два матча 10-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 10-й тур, 29 сентября 2025

  • 12:00. «Черноморец-2» – «Тростянец»
  • 14:30. «Лесное» – «Нива-2» Тернополь

12:00. «Черноморец-2» – «Тростянец»

14:30. «Лесное» – «Нива-2» Тернополь

По теме:
Украинская Премьер-лига поздравила Андрея Шевченко с днем рождения
Динамо тепло поздравило Андрея Шевченко с днем ​​рождения
Нужна операция. Игрок клуба Первой лиги получил серьезное повреждение
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Черноморец-2 Одесса Самбор-Нива-2 Тернополь Лесное Тростянец
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
Футбол | 28 сентября 2025, 16:19 20
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини

Артём отличился на 7 минуте матча Серии А

САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
Футбол | 28 сентября 2025, 12:25 3
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»

Йожеф Йожефович раскритиковал решение не отпускать Михавко в сборную Украины U-20

Дембеле покинет Францию ​​и отправится в Катар. В чем причина?
Футбол | 29.09.2025, 09:40
Дембеле покинет Францию ​​и отправится в Катар. В чем причина?
Дембеле покинет Францию ​​и отправится в Катар. В чем причина?
Моуриньо принял сенсационное решение после прихода в Бенфику
Футбол | 29.09.2025, 04:56
Моуриньо принял сенсационное решение после прихода в Бенфику
Моуриньо принял сенсационное решение после прихода в Бенфику
Бывший соперник Владимира Кличко одержал победу в возрасте 45 лет
Бокс | 28.09.2025, 12:17
Бывший соперник Владимира Кличко одержал победу в возрасте 45 лет
Бывший соперник Владимира Кличко одержал победу в возрасте 45 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 219
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем