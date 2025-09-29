29.09.2025 14:30 - : -
Украина. Вторая лига29 сентября 2025, 10:42 | Обновлено 29 сентября 2025, 10:44
15
0
Черноморец-2 – Тростянец. Лесное – Нива-2 Т. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 29 сентября видеотрансляции матчей 10-го тура Второй лиги
29 сентября 2025, 10:42 | Обновлено 29 сентября 2025, 10:44
15
0
28 сентября состоятся два матча 10-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 10-й тур, 29 сентября 2025
- 12:00. «Черноморец-2» – «Тростянец»
- 14:30. «Лесное» – «Нива-2» Тернополь
12:00. «Черноморец-2» – «Тростянец»
14:30. «Лесное» – «Нива-2» Тернополь
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 сентября 2025, 16:19 20
Артём отличился на 7 минуте матча Серии А
Футбол | 28 сентября 2025, 12:25 3
Йожеф Йожефович раскритиковал решение не отпускать Михавко в сборную Украины U-20
Футбол | 29.09.2025, 09:40
Футбол | 29.09.2025, 04:56
Бокс | 28.09.2025, 12:17
Комментарии 0
Популярные новости
27.09.2025, 19:59 219
27.09.2025, 22:41 9
28.09.2025, 08:47 1
28.09.2025, 07:05 17
28.09.2025, 00:03 8
27.09.2025, 20:00 3
28.09.2025, 00:58 17