Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция

Сборная Украины матч полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира проведет со Швецией. Этот поединок станет номинально домашним для украинцев.

По информации источника, УАФ планирует проводить матчи плей-офф в Варшаве.

В случае победы над шведами Украина проведет матч финала плей-офф с победителем пары Польша – Албания.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.