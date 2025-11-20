Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 20:40 | Обновлено 20 ноября 2025, 21:16
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция

Поединок может пройти в Варшаве

20 ноября 2025, 20:40 | Обновлено 20 ноября 2025, 21:16
УАФ

Сборная Украины матч полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира проведет со Швецией. Этот поединок станет номинально домашним для украинцев.

По информации источника, УАФ планирует проводить матчи плей-офф в Варшаве.

В случае победы над шведами Украина проведет матч финала плей-офф с победителем пары Польша – Албания.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.

contr
Другий матч  у випадку перемоги в Берліні !
Ответить
0
fifa2020
Ми 2 матчі дома граєм (якщо пройдем шведів), тому лолічно - на одному стадіоні зіграти їх шоб не витрачати сили на подорожі плюс адаптуємось до поля якщо пройдем шведів, а нафіг тоді польщу вибирати, якщо другий матч з поляками можем зіграти? Краще десь подальше від Польщі знайти 1 стадіон, щоб полякам туда треба було довго пердолити після гри з албанцями)
Ответить
0
zaza1986
Поляки на 99,9% гратимуть у Варшаві, а два матчі в одному місці навряд чи дозволять, тож такий варіант, - це вже  психологічна атака на потенційних суперників в фіналі, - поляків
Ответить
0
