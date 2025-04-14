Победа в хоккеи, гандболистки без ЧМ, дубль Зубкова и трофей Яремчука

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 13 апреля.

1. 5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей

Сборная Украины готовится к чемпионату мира в Дивизионе 1A

2. Волевая победа не помогла попасть на ЧМ. Украина переиграла Чехию

Женская сборная сумела победить соперниц, но все было решено в первой игре

3А. Мощный старт – залог успеха. Верес в Киеве удержал победу над Зарей

Команда Бартуловича провалила начало матча из-за кадровых проблем в обороне

3B. Стратегически важные 3 очка. Колос уверенно одолел Левый Берег

Дебютные голы Сидорова и Бурды принесли «колоскам» важную победу

3С. Снова удаление, снова поражение. Ворскла в меньшинстве уступила Полесью

Команда из Житомира постепенно становится ночным кошмаром для полтавчан

3D. Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером

Динамо в гостях переиграло Кривбасс и продолжает лидировать

4. Впервые за последние 17 лет у Украины не будет прямого места в основе ЛЧ

Триумф Олимпиакоса в Греции привел к закрытию всех теоретических вариантов

5A. Сороки заклевали Дьяволов. Ньюкасл разгромил МЮ и вошел в топ-4 АПЛ

Вечером 13 апреля прошел матч 32-го тура Английской Премьер-лиги

5B. Ливерпуль с рекордом Салаха вырвал победу над Вест Хэмом в АПЛ

Команды выдали интересный матч в 32 туре АПЛ, где «Ливерпуль» добыл победу лишь в конце встречи

5C. Красота от Санчо. Челси отыгрался с 0:2 в матче АПЛ против аутсайдера

Пенсионеры сыграли вничью с Ипсвичем в поединке 32-го тура чемпионата Англии

6А. Первый трофей Яремчука в Греции. Олимпиакос досрочно стал чемпионом страны

Красно-белые минимально переиграли АЕК со счетом 1:0, Роман вышел на поле на 90-й

6B. Возвращение Батагова, где Сикан? Зубков дублем принес победу Трабзонспору

Александр и компания переиграли Ризеспор со счетом 2:0 в 31-м туре чемпионата Турции

7A. Удалений больше, чем голов. Реал с красной Мбаппе вымучил победу у Алавеса

Королевский клуб увез три очка в матче 31-го тура Ла Лиги, единственный гол забил Камавинга

7B. Трубин пропустил на 90+5 мин. Бенфика сыграла вничью и потеряла важные очки

Орлы в домашнем поединке не сумели обыграть команду «Арока»

7C. Довбик отбегал 84 минуты. Лацио и Рома обменялись голами в римском дерби

Матч 32-го тура Серии А завершился со счетом 1:1, Артем – без голевых действий

8A. Ястремская преодолела отбор и вышла в основу турнира WTA 500 в Штутгарте

В финальном раунде отбора Даяна в двух сетах выиграла у Эллы Зайдель

8B. Украинская теннисистка стала чемпионкой турнира ITF W35 в Италии

Анастасия Соболева выиграла первый в этом сезоне титул

9A. Пиастри выиграл гонку в Бахрейне, два пилота Макларена на подиуме

Оскар Пиастри уверенно выиграл Гран-при Формулы-1 в Бахрейне

9B. Украинец Бойко уступает О'Коннору после первой сессии в квалификации ЧМ

Чемпионат мира по снукеру проходит в английском Шеффилде

10А. Анчелотти не единственный виновник краха Реала, но об этом в Мадриде молчат

Ответственность на себя должны брать и боссы клуба во главе с президентом Флорентино Пересом

10B. Эннис уничтожил Станёниса. Тотальное доминирование

Дальше – абсолют или новый вес?