Снова удаление, снова поражение. Ворскла в меньшинстве уступила Полесью

Первым матчем в субботней части двадцать четвертого тура украинской Премьер-лиги стало противостояние между командами, которым, казалось бы, нечего выяснять между собой в контексте борьбы в турнирной таблице. Потому что полтавская «Ворскла» решала вопрос выживания в «элитном» дивизионе, а коллектив Имада Ашура наоборот боролся за места в еврокубках. Точек пересечения, очевидно, здесь нет никаких.

Впрочем, на поле стадиона им. А. Бутовского в Полтаве ожидался очень ожесточенный поединок. Потому что каждой из сторон было, что доказывать собственным болельщикам. Хозяева во главе с Юрием Максимовым были в шаге от повторения собственной антирекордной неудачной серии результатов в чемпионате, тогда как гости под руководством Имада Ашура видели накануне результат матча «Кривбасса» против киевского «Динамо» (0:2), поэтому стремились воспользоваться этой погрешностью прямых конкурентов. При таких обстоятельствах каждая команда рассчитывала исключительно на три очка, которые в итоге рисковали бы стать для них едва ли не определяющими на ближайшие полтора месяца.

Первая половина встречи примерно поровну была поделена воздушной тревогой как по игровому времени, так и по содержанию. Сначала – все было очень насыщенно, борьба, быстрый темп атак с обеих сторон, голевые моменты. А после непродолжительной вынужденной остановки – осталась только борьба. Однако, как оказалось, задела «Полесья» в этой условной первой части оказалось достаточно для того, чтобы потом вполне уверенно себя чувствовать. Гости сдержали стартовое давление соперников, а затем нашли свой голевой момент чуть ли не с первой попытки, и он оказался результативным. На 16 минуте Бабенко с левого фланга подал на Крушинского в центр штрафной, а тот головой пробил в дальний угол. А потом «Ворскла» ответила попаданием в левую стойку от Крупского с правого фланга чужих владений, после чего прозвучала тревога и весь атакующий настрой исчез.

Во втором тайме Максимов сначала замены не стал выполнять, потому что резервы у него на скамейке были довольно куцыми. «Ворскла» при этом пыталась играть на грани надрыва – упорно шла вперед, двигала мяч перед чужой штрафной, но обострения приходили только разве что во время стандартов. Поэтому без замен дело таки не пошло.

Но когда ротация у хозяев таки состоялась, «Полесье» сделало все, чтобы свежие игроки потратили все свои силы на разговоры с арбитром и мелкие конфликты на фактически всех участках поля. Гости много фолили, и это в конце концов сделало игру чрезмерно грубой. В итоге не выдержал Салабай и чрезмерно жестко на 87 минуте на левом фланге обороны наступил на ногу Йосефи, за что получил прямую красную карточку. А соперник едва ли не в следующей атаке удвоил преимущество своей команды ударом в ближний с левого фланга штрафной. И Полтава снова уступила.

Следующий матч полтавская Ворскла проведет на выезде против «Александрии», тогда как житомирское «Полесье» поедет к киевскому «Левому Берегу».

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Ворскла» – «Полесье» – 0:2

Гол: Крушинский, 16, Йосефи, 90

Предупреждения: Авдили, 39, Крупский, 78 – Матич, 42, Михайличенко, 53, Назаренко, 54, Сарапий, 71, Гонсалвеш, 78

Удаление: Салабай, 87 (грубый фол)

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Павлюк, Хрипчук (Фернан, 80), Крупский – Салабай, Авдили, Малыш (Челядин, 63), Кане (Мякушко, 63) – Ндукве (Островский, 63), Иеде.

«Полесье»: Кудрик – Михайличенко, Матич, Чоботенко, Майсурадзе (Тейлор, 46) – Бабенко, Андриевский (Йосефи, 75) – Назаренко (Гонсалвеш, 75), Крушинский (Сарапий, 61), Гуцуляк – Батиста (Бристрич, 90+2).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 9 (1) – 7 (4)

Угловые: 4 – 6

Оффсайды: 0 – 1.

ВОРСКЛА – ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C