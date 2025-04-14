Имад АШУР: «Сколько нарушений не поставили? У меня все кипит, много эмоций»

Главный тренер «Полесья» Имад Ашур дал пресс-конференцию после победы над «Ворсклой» (2:0) в матче 24-го тура УПЛ.

– Имад, традиционно – ваш краткий итог по матчу.

– Мы победили. Довольны тем, что ребята довели игру до победного результата. Кратко.

– Команда, которая находится в верхней части турнирной таблицы, сегодня показала, что движется вперед, но процент реализации голевых моментов невысокий. А во втором тайме вообще как будто сели на свои ворота. В чем причина?

– То есть, почему мы не забиваем моменты, которые создаем, да? Ну, наверное, потому что не попали в ворота. Я же не могу подойти к игроку, который бил и пытался забить, и сказать: почему ты не забил? Не забил – потому что такой момент случился. Не забил.

А почему не создавали больше моментов, например, во втором тайме? Есть определенная стратегия. Не только игры, но и матчей, которые у нас остались в этом чемпионате. Мы иногда должны подстраиваться под эту стратегию – под то, что мы хотим сделать. Понимать поле, на котором играем, свои кондиции и вещи, на которые мы не можем повлиять. А сегодня таких вещей было немало. Я всем нутром стараюсь их не комментировать. Но, честно говоря, уже надоело.

Почему мы не создавали много моментов во втором тайме? Пересмотрите игру. Пересмотрите некоторые решения. Я верю в ожесточенную борьбу на поле – но только когда она честная.

– Поздравляю с победой. Какие, по-вашему, шансы зацепиться за еврокубки? И второй тайм больше напоминал игру команды, которая удерживает результат – были футбольные хитрости. Вы всегда, как мне казалось, выступали против затягивания времени. Не чувствуете ли вы сейчас стыда за команду – ведь были попытки тянуть время, провокации?

– Провокации с чьей стороны? Приведите конкретный пример. Ну вот, был фол. Его зафиксировали. Но игрок соперника лезет к нашему игроку. Наш отвечает – и это выглядит так, будто наш провоцирует. Было нарушение – фол поставили. Что еще надо? Сколько нарушений сегодня не поставили, например, против нас? Давайте мы сейчас начнем это разбирать и уйдем в какие-то дебри.

Мне не стыдно за игру своих игроков. Потому что им нужно адаптироваться к тому, что происходит на поле. А когда на поле происходит то, что происходит – мы должны сделать все, чтобы добиться результата. Поэтому, если надо играть честно – будем играть честно. Если надо играть агрессивно – будем играть агрессивно. И мы тратим на это усилия, эмоции. Вместо того чтобы тратить их на игру – тратим на вот эти моменты, на которые не нужно тратить себя. Это очень раздражает. Говорю откровенно.

Поэтому мы адаптируемся к тому, что происходит – в контексте матча, чемпионата, стратегии, оставшихся игр. Мне это не нравится. Но это реальность, в которой нам приходится жить. Мы не в утопии, к сожалению. И мне тоже это нужно признать и принять.

И после каждого такого матча, когда я должен радоваться, например, за результат – я не могу. Потому что внутри у меня сейчас… кипит. Потому что слишком много эмоций вкладывается не в те вещи, в которые должно. Но это надо принять – так же, как и то, что несмотря на сложные моменты на поле, свои моменты мы реализовали. Соперник – нет. У нас было еще больше моментов. Есть результат.