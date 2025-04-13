Ворскла – Полесье – 0:2. Третье подряд поражение. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 13 апреля, состоялся матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Ворскла» и «Полесье».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

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Обслуживал матч арбитр Виталий Романов из Днепра.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур, 13 апреля

Ворскла – Полесье – 0:2

Голы: Крушинский, 16, Йосефи, 90+2

Удаление: Салабай, 87

ГОЛ, 0:1! Крушинський, 16 мин.

ГОЛ, 0:2! Йосефи, 90+2 мин.