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Премьер-лига
Ворскла
13.04.2025 13:00 – FT 0 : 2
Полесье
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Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 15:22 |
1080
0

Ворскла – Полесье – 0:2. Третье подряд поражение. Видео голов и обзор матча

13 апреля прошел матч 24-го тура чемпионата Украины

13 апреля 2025, 15:22 |
1080
0
Ворскла – Полесье – 0:2. Третье подряд поражение. Видео голов и обзор матча
ФК Полесье

В воскресенье, 13 апреля, состоялся матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Ворскла» и «Полесье».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживал матч арбитр Виталий Романов из Днепра.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур, 13 апреля
Ворскла – Полесье – 0:2
Голы: Крушинский, 16, Йосефи, 90+2
Удаление: Салабай, 87

ГОЛ, 0:1! Крушинський, 16 мин.

ГОЛ, 0:2! Йосефи, 90+2 мин.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Томер Йосефи (Полесье).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Борис Крушинский (Полесье).
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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