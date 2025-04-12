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Ворскла
13.04.2025 13:00 - : -
Полесье
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Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 22:18 | Обновлено 12 апреля 2025, 22:24
124
0

Ворскла – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Фаворита в матча нет, но это не означает, что победителя в поединке не будет

12 апреля 2025, 22:18 | Обновлено 12 апреля 2025, 22:24
124
0
Ворскла – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В 24-м туре Украинской Премьер-Лиги сезона 2024/2025 в воскресенье, 13 апреля, в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексей Бутовского встретятся местный клуб «Ворскла» и «Полесье» из Житомира. Хозяева подходят к поединку, занимая 14-ю позицию в турнирной таблице, «волки» идут на 4-м месте.

Ворскла

Полтавская «Ворскла» подходит к матчу с беспроигрышной серией из шести матчей, в которой она имеет в активе две ничьи при четырех поражениях. «Бело-зеленым» нужна лишь одна игра без победу, чтобы повторить рекордную клубную серию.

Нельзя не вспомнить, что игра с «Полесьем» станет для «Ворсклы» 40-м домашним матчем под руководством Юрия Максимова. Это юбилей! И он может стать для команды приятным, если она будет держать в уме тот факт, что желаемая победа станет 20-й в УПЛ в эпоху Максимова.

Сейчас «Ворскла» по результатам на своем поле только 15-я в УПЛ. Она в 11 домашних матчах набрала 9 очков, имея 2 победы и 3 ничьи при шести поражениях, разница мячей 6-14. В двух последних домашних поединках полтавчане проиграли 0:1 «Кривбассу» и 1:2 «Заре», пропустив мяч на четвертой компенсированной минута игры.

Полесье

Житомирское «Полесье» имеет на сегодня в Украинской Премьер-лиге общий четвертый результат и после игры в Полтаве может закрепить на этой позиции вслед за трио лидеров. Сейчас «волки» имеют в активе 38 очков после 23 матчей (10 побед, 8 ничьих, 5 поражений). У «Шахтера», напомним, 50 пунктов после также 23 поединков.

Если взять показатели в гостевых матчах, то на сегодня житомирцы за пределами родной арены набрали 17 очков в 11 встречах (5 побед, 2 ничьи, 4 поражения, разница мячей 14-14). В своем последнем выездном матче «Полесье» в Черкассах обыграло ЛНЗ со счетом 1:0.

Статистика встреч

В чемпионатах Украины соперники провели 12 очных поединка. На счету «Ворсклы» 4 победы, у «Полесья» – семь, еще один поединок завершился вничью, разница мячей: 20-18 в пользу житомирцев.

В матче 1-го круга нынешнего сезона-2024/2025 в Житомире победили хозяева со счетом 2:1.

Прогноз на противостояние

В матче нет явного фаворита. Эксперты чуть-чуть выше оценивают шансы на успех «Полесья». Осмелимся предположить, что «волки» заберут победу себе, ведь она им в турнирной плане значительно важнее, чем полтавцам.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко – Крупский, Павлюк, Хрипчук, Пердута, Айдыли, Кане, Малыш, Челядин, Островский, Нестеренко.

«Полесье»: Кудрык – Майсурадзе, Чоботенко, Матич, Михайличенко, Бабенко, Сарапий, Гуцуляк, Назаренко, Крушинский, Батиста.

Прогноз Sport.ua
Ворскла
13 апреля 2025 -
13:00
Полесье
Победа Полесья 2.29 Сделать ставку
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прогнозы Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Полесье Житомир Ворскла - Полесье
Богдан Розумовский
Богдан Розумовский Sport.ua
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