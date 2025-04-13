Ворскла – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
13 апреля в 13:00 состоится матч 24-го тура Чемпионата Украины
В воскресенье, 13 апреля, в 13:00 состоится матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Полесье».
Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Виталий Романов из Днепра.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Ворскла – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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