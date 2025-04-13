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Премьер-лига
Заря
13.04.2025 18:00 – FT 1 : 2
Верес
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Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 19:58 | Обновлено 13 апреля 2025, 20:42
821
11

Мощный старт – залог успеха. Верес в Киеве удержал победу над Зарей

Команда Бартуловича провалила начало матча из-за кадровых проблем в обороне

13 апреля 2025, 19:58 | Обновлено 13 апреля 2025, 20:42
821
11
Мощный старт – залог успеха. Верес в Киеве удержал победу над Зарей
УПЛ

Вечером в воскресенье в рамках двадцать четвертого тура украинской Премьер-лиги мы возвращались в столицу, где в этот день луганская «Зоря» снова выступала в качестве хозяина стадиона «Динамо» им. В. Лобановского и принимала ровенский «Верес». Зрительский интерес к этой встрече был довольно специфическим, так как команды имеют очень ограниченные шансы зацепиться за места в еврокубках или оказаться в зоне переходных матчей, поэтому им оставалось лишь одно – подарить нам яркое зрелище от собственной игры.

И для этого были все необходимые предпосылки, так как коллективы Младена Бартуловича и Олега Шандрука в этом розыгрыше относятся к числу «играющих», то есть тех, кто ставит качество футбола в собственном исполнении выше результата. Именно поэтому, даже когда «Верес» уступил с большим счетом «Шахтерю» (0:3), никто и слова плохого не сказал в адрес ровенского коллектива, которого просто не хватило на две большие игры подряд. А вот о «Зоре» после ее разгрома от «Колоса» с таким же счетом говорили немало.

И тем более немало будут говорить в этот раз, хотя у Бартуловича будет универсальное и очевидное объяснение для плохой игры его команды в обороне на первых минутах – дисквалификации Джордана и Башича, без которых центр защиты «мужиков» выглядел слишком хилым. «Верес» сразу его и проверил двойным ударом, когда на третьей минуте подачу Кльоца с углового на левом фланге к полу кругу перед штрафной завершил ударом с лёта Харатин, а затем и Луан подправил в сетку чуть неудачный удар Шевченка с левого фланга штрафной в дальний угол.

На все это гостям понадобилось всего 12 минут и постоянное давление на оборону соперников, что в итоге обеспечило отличный результат. Соперники в ответ, кроме нескольких стандартов с опасными подачами, так и не создали ничего до перерыва. Хотя и здесь стоит отдать должное игрокам «красно-черных», которые постоянно выводили из себя своих оппонентов, поэтому на атаке они сосредоточиться так и не смогли.

Однако Бартулович поговорил с командой после перерыва и сдела л двойную замену, которая, впрочем, имела все шансы не сыграть вообще, если бы Шевченко или Гайдучик за первые пять минут второго тайма сняли бы все вопросы в этой игре третьим голом, а не тратили свои отличные моменты в чужой штрафной. После этого, да, «Заря» все-таки забила свой гол, но и здесь пришлось привлекать соперников. Харатин неудачно подставил голову под подачу Тронтеля с правого фланга и срезал мяч в ближний угол собственных ворот. Чисто математически – нивелировал свой красивый гол в первом тайме таким образом.

И возможно, в дальнейшем мы бы и получили какой-то мощный рывок «Зари» хотя бы за ничью в этой игре, если бы не удаление на 58-й минуте молодого Васильца в ее составе. Защитник пропустил закидывание на ход Гайдучику себе за спину, а когда начал бить тревогу, то оставалось лишь фолить на прямую красную карточку. После этого уже лишь под занавес встречи команды обменялись острыми моментами, но на счет они не влияли благодаря отличной работе вратарей.

Следующий матч луганская «Зоря» проведет в гостях у криворожского «Кривбаса», а ровенский «Верес» дома сыграет против одесского «Черноморца».

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Заря» – «Верес» – 1:2

Голы: Харатин, 52 (авт.) – Харатин, 3, Луан, 12

Предупреждения: Жуниньо, 11, Дришлюк, 38, Будковский, 64 – Куция, 48, Шевченко, 90, Кожухарь, 90+1

Удаление: Василец, 57 (грубый фол)

«Заря»: Сапутин – Василец, Попара, Дришлюк – Вантух (Супряга, 85), Жуниньо (Тронтель, 46), Яцик, Слесарь (Горбач, 46) – Мичин – Будковский, Антюх (Кирюханцев, 73).

«Верес»: Кожухарь – Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция (Протасевич, 62) – Харатин, Клец (Балаба, 90+2) – Дахновский (Смиян, 79), Луан (Шарай, 62) – Гайдучик, Степанюк (Кучеров, 79).

Арбитр: Клим Заброда (Киев).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 13 (1) – 16 (6)
Угловые: 8 – 9
Оффсайды: 1 – 2.

ЗАРЯ – ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 12
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serhiy
Гра була цікава ! На зустрічних курсах. Але сьогодні Верес таки краще грав ! Верес,молодці !!! 
 Бачу Верес порадував і бамбаських підстилок )))
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+1
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Перша Столиця
Наш славетний Металіст вчора з якоюсь Кудрівкою, сусідня Зоря - з Колосом... Звісно, що не годиться мегаполісам так втрачати очки з безродними селюками
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0
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apepa
У Вереса есть шансы на еффрокупки???
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0
C.Пеклов
Молодці Верес!Хоча стилькі голевих моментів змарнували...
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0
_9Quantum19_
Неприємно вийшло. І так сходу доводиться всю країну захищати. Ще й залікові бали роздаємо бо-зна кому. Так справи не роблять.
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-2
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⚒️⚽🧊🎾ВитаЛЁК УгоЛЁК/ ФАН МУРЛЫКИ😸❤️
👏Харатину респект. Хоть помог сократить счёт в пользу бывшей команды Заря Луганск. 👉Кстати тёзка нашего местного любимца котика ❤️😸Мурлыки (Avtoigor🚗🚘) 😊
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-3
⚒️⚽🧊🎾ВитаЛЁК УгоЛЁК/ ФАН МУРЛЫКИ😸❤️
🧡🖤🙌🖤🤍
⚒️Шахтёр и Заря❗
Как брат и сестра❗
Заря Луганск - не одинока❗
Вместе - мы сила Востока❗🌄
.
Славься наш родной Донбасс! ⚒️
Скажу одно. Без лишних фраз:
Наш Шахтёр - ещё не раз -
🤜Ровну отомстит за вас! 😊
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-4
FC_Shakhtar1936
💔Донецкая область разделяет тоску с соседями Луганщины, западенцы из Ровно не смогли справиться с великим Шахтёром, так решили обидеть нашу сестричку Зарю😢😢😢
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-8
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