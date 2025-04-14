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Заря
13.04.2025 18:00 – FT 1 : 2
Верес
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Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 05:23 | Обновлено 14 апреля 2025, 05:25
18
0

ШАНДРУК: «Верес сумел реализовать наработанный розыгрыш со стандарта»

Главный тренер команды из Ровно рассказал об игре 24-го тура УПЛ против «Зари»

14 апреля 2025, 05:23 | Обновлено 14 апреля 2025, 05:25
18
0
ШАНДРУК: «Верес сумел реализовать наработанный розыгрыш со стандарта»
ФК Верес Ровно. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук подвел итоги победного матча 24-го тура УПЛ против луганской «Зари» (2:1).

«Сегодня мы создали много голевых моментов. К сожалению, не реализовали много своих шансов. Но в целом – благодарен команде за эту победу. Эти три очка очень важны для нас на этом этапе чемпионата.

Гол Игоря Харатина? Хотел бы заодно поздравить нашего тренера Романа Гандзина. Мы много стандартных положений отрабатываем на тренировках. Не всегда получается воплотить задуманное в игре, но сегодня удалось реализовать такую комбинацию – забили важный гол. Этот мяч повлиял и на дальнейшее развитие игры.

Сейчас мы все отдохнем после непростого матча и в обычном ритме недельного цикла будем готовиться к воскресной домашней игре против «Черноморца».

События матча

57’
Максим Василец (Заря) получает красную карточку.
52’
ГОЛ ! Автогол забил Игорь Харатин (Верес).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Луан Кампос (Верес).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Харатин (Верес).
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Олег Шандрук чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно пресс-конференция Украинская Премьер-лига Заря - Верес
Николай Степанов Источник: ФК Верес
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