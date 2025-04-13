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Премьер-лига
Заря
13.04.2025 18:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 01:32 |
23
0

Заря – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги

13 апреля 2025, 01:32 |
23
0
Заря – Верес. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 13-го апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 18:00.

Так и не удается команде Олега Шандрука удерживать серии положительных результатов на дистанции. Тем более, когда речь заходит о матчах против соперников высокого уровня. И вот, после «Полесья» (0:1) и «Шахтера» (0:3), «Верес» попробует свои силы в дуэли против «Зари», которая шокировала разгромом от «Колоса» (0:3), но затем на зубах добыла три очка против «Ворсклы» (2:1). Стало быть, можно ожидать очень ожесточенной борьбы за очки в середине таблицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Заря
13 апреля 2025 -
18:00
Верес
Победа Зари 2.46 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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