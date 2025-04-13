13 апреля в 18:00 прошел матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Луганская «Заря» принимала ровенский «Верес» на арене «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве.

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Верес забил два гола Зари в дебюте матча УПЛ в Киеве. Авторами мячей стали Игорь Харатин и Луан Кампос.

Заря отыграла лишь один гол во втором тайме (1:2). Автогол записан в пассив Игоря Харатина.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур. 13 апреля

Заря Луганск – Верес Ровно – 1:2

Голы: Харатин, 52 (автогол) – Харатин, 3, Луан Кампос, 12

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Игорь Харатин, 3 мин

ГОЛ! 0:2. Луан Кампос, 12 мин

ГОЛ! 1:2. Игорь Харатин, 52 мин (автогол)