Заря – Верес – 1:2. Харатин: гол туда и автогол сюда. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 24-го тура УПЛ
13 апреля в 18:00 прошел матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Луганская «Заря» принимала ровенский «Верес» на арене «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Верес забил два гола Зари в дебюте матча УПЛ в Киеве. Авторами мячей стали Игорь Харатин и Луан Кампос.
Заря отыграла лишь один гол во втором тайме (1:2). Автогол записан в пассив Игоря Харатина.
Украинская Премьер-лига. 24-й тур. 13 апреля
Заря Луганск – Верес Ровно – 1:2
Голы: Харатин, 52 (автогол) – Харатин, 3, Луан Кампос, 12
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Игорь Харатин, 3 мин
ГОЛ! 0:2. Луан Кампос, 12 мин
ГОЛ! 1:2. Игорь Харатин, 52 мин (автогол)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эвандер вспомнил поражение в спарринге от Руиса
Наполи нацелился на Георгия Судакова и Кевина