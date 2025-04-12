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Премьер-лига
Заря
13.04.2025 18:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 23:34 |
62
1

Заря – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Юбилейній поединок ровенской команды в УПЛ

12 апреля 2025, 23:34 |
62
1
Заря – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 13 апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и ровенский «Верес». Команды находятся на соседних позициях турнирной таблицы: «черно-белые» опережают «красно-черных» на три очка.

Заря

Луганская команда к очередному туру национального первенства подошла на седьмом месте. Подопечные Младена Бартуловича после зимнего перерыва демонстрируют неплохие результаты, набрав десять очков в шести матчах. Правда, поклонников «черно-белых» изрядно разочаровало безвольное поражение «Колосу». А в прошлом туре луганчане в большинстве вырвали победу у «Ворсклы» в компенсированное время. У «Зари» еще остаются вполне реальные шансы побороться за четвертую позицию, которая может дать пропуск на евроарену. От «Полесья», которое сейчас идет четвертым, луганчан отделяют шесть очков.

В текущем сезоне завидной результативностью в составе «Зари» выделяются Филипп Будковский и Петар Мичин, которые на двоих забили больше половины голов луганской команды в чемпионате (15 из 27). Вот и в прошлом туре победу в Полтаве «черно-белым» принесли удары этих двух футболистов. В матче против «Ворсклы» после длительной паузы за основную команду луганчан сыграл Денис Антюх, который осенью прошлого года был переведен в юношеский состав. В предстоящем поединке с «Вересом» из-за перебора желтых карточек «Заре» не помогут Джордан и Яков Башич, что может стать ощутимой потерей для «черно-белых».

Луганская команда удерживает безничейную домашнюю серию, которая длится 12 матчей (6 побед и 6 поражений).

Верес

После зимнего перерыва «красно-черные» демонстрируют неплохие результаты, что позволило им отдалиться от опасной зоны. Однако, все еще может измениться и в ровенской команде это понимают. «Нам нужно набрать определенное количество очков, чтобы концовку сезона провести спокойнее. Но мы их еще не набрали. Текущее место хорошее и комфортное, однако задача еще не выполнена», - отметил главный тренер ровенчан Олег Шандрук. В прошлом туре «Верес» с крупным счетом уступил «Шахтеру», хоть ровенчане и продемонстрировали достойную игру в этом матче.

Тренерский штаб «красно-черных» не боится делать смелые эксперименты. Вот и в поединке с «горняками» в составе «Вереса» дебютировал 17-летний форвард Антон Выдрич. Причем на поле он заменил лучшего бомбардира ровенчан в текущем сезоне Гайдучика при счете 0:1, когда «красно-черные» еще намеревались спасти встречу. В предстоящем матче «красно-черным» вряд ли поможет Владислав Шарай, который восстанавливается после повреждения. В лазарете также продолжает находиться Василий Гакман.

Предстоящий поединок станет юбилейным, 200-м, для «Вереса» в УПЛ. При этом ровенчане близки и к голевому юбилею в чемпионатах: до 200-го гола им осталось сделать три результативных удара.

Статистика встреч

Соперники провели 15 очных дуэлей, в которых 6 побед одержала «Заря», 7 раз успех праздновали ровенчане и еще 2 матча завершились вничью. В первом туре «красно-черные» обыграли луганчан со счетом 2:1, и эта победа стала первой домашней для «Вереса» в текущем турнире. «Черно-белые» открыли счет благодаря результативному удару Горбача, но голы Мрвальевича и Луана принесли викторию хозяевам поля.

Прогноз на противостояние

«Заря» стремится продолжить борьбу за еврокубковую зону, «Верес» хочет закрепиться в середине турнирной таблицы. Полагаем, что в этом поединке скажется статус домашнего поля для луганчан, поскольку «красно-черные» намного уверенней действуют в родных стенах. Поэтому поставим на победу команды Младена Бартуловича.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Сапутин, Жуниньо, Дрышлюк, Вантух, Кирюханцев, Попара, Мичин, Яцик, Горбач, Будковский, Слесар.

«Верес»: Кожухарь, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Е.Шевченко, Клец, Харатин, Луан, Дахновский, Степанюк, Гайдучик.

Прогноз Sport.ua
Заря
13 апреля 2025 -
18:00
Верес
Победа Зари 2.46 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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odiniznashih
Давно Зоря "красно-черной" стала?
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