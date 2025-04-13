Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером

С 11 по 14 апреля проходят матчи 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Заключительный поединок тура между командами Ингулец и Карпатами пройдет в понедельник, 14 апреля.

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В центральном матче тура Динамо в гостях переиграло Кривбасс (2:0) продолжает лидировать с 60 очками.

Александрия потеряла очки в гостевом матче с Рухом (1:1) и с 54 баллами занимает второе место.

Шахтер с 50 пунктами замыкает топ-3, имея игру в запасе. Горняки в Черкассах разгромили ЛНЗ (4:1).

Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (50), Александрия (54), Шахтер (50), Полесье (41), Кривбасс (35), Карпаты (33), Верес, Заря (по 32).

Внизу турнирной таблицы находятся: Левый Берег (22), Ворскла (21), Черноморец (18), Ингулец (16).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 24-й тур

11.04. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Шахтер Донецк – 1:4

– 1:4 12.04. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Динамо Киев – 0:2

– 0:2 12.04. 15:30. Рух Львов – Александрия – 1:1

12.04. 18:00. Оболонь Киев – Черноморец Одесса – 1:0

– Черноморец Одесса – 1:0 13.04. 13:00. Ворскла Полтава – Полесье Житомир – 0:2

– 0:2 13.04. 15:30. Левий Берег Киев – Колос Ковалевка – 0:2

– 0:2 13.04. 18:00. Заря Луганск – Верес Ровно – 1:2

– 1:2 14.04. 15:30. Ингулец Петрово – Карпаты Львов

🏆 Турнирная таблица