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Турция
13 апреля 2025, 23:00 | Обновлено 13 апреля 2025, 23:30
664
0

Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером

Динамо в гостях переиграло Кривбасс и продолжает лидировать

13 апреля 2025, 23:00 | Обновлено 13 апреля 2025, 23:30
664
0
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
ФК Кривбасс

С 11 по 14 апреля проходят матчи 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Заключительный поединок тура между командами Ингулец и Карпатами пройдет в понедельник, 14 апреля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В центральном матче тура Динамо в гостях переиграло Кривбасс (2:0) продолжает лидировать с 60 очками.

Александрия потеряла очки в гостевом матче с Рухом (1:1) и с 54 баллами занимает второе место.

Шахтер с 50 пунктами замыкает топ-3, имея игру в запасе. Горняки в Черкассах разгромили ЛНЗ (4:1).

Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (50), Александрия (54), Шахтер (50), Полесье (41), Кривбасс (35), Карпаты (33), Верес, Заря (по 32).

Внизу турнирной таблицы находятся: Левый Берег (22), Ворскла (21), Черноморец (18), Ингулец (16).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • 🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • 🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 24-й тур

  • 11.04. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Шахтер Донецк – 1:4
  • 12.04. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Динамо Киев – 0:2
  • 12.04. 15:30. Рух Львов – Александрия – 1:1
  • 12.04. 18:00. Оболонь Киев – Черноморец Одесса – 1:0
  • 13.04. 13:00. Ворскла Полтава – Полесье Житомир – 0:2
  • 13.04. 15:30. Левий Берег Киев – Колос Ковалевка – 0:2
  • 13.04. 18:00. Заря Луганск – Верес Ровно – 1:2
  • 14.04. 15:30. Ингулец Петрово – Карпаты Львов

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 24 18 6 0 50 - 15 60
2 Александрия 24 16 6 2 36 - 17 54
3 Шахтер Донецк 23 15 5 3 55 - 17 50
4 Полесье 24 11 8 5 33 - 23 41
5 Кривбасс 22 10 5 7 24 - 22 35
6 Карпаты Львов 23 9 6 8 28 - 24 33
7 Верес 24 8 8 8 29 - 32 32
8 Заря 23 10 2 11 28 - 31 32
9 Рух Львов 24 7 9 8 24 - 21 30
10 ЛНЗ Черкассы 24 7 4 13 23 - 35 25
11 Колос Ковалевка 24 5 9 10 18 - 20 24
12 Оболонь 24 6 6 12 14 - 37 24
13 Левый берег 23 6 4 13 12 - 26 22
14 Ворскла 24 5 6 13 18 - 32 21
15 Черноморец 24 5 3 16 15 - 36 18
16 Ингулец 22 3 7 12 15 - 34 16
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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