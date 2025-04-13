Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Динамо в гостях переиграло Кривбасс и продолжает лидировать
С 11 по 14 апреля проходят матчи 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Заключительный поединок тура между командами Ингулец и Карпатами пройдет в понедельник, 14 апреля.
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В центральном матче тура Динамо в гостях переиграло Кривбасс (2:0) продолжает лидировать с 60 очками.
Александрия потеряла очки в гостевом матче с Рухом (1:1) и с 54 баллами занимает второе место.
Шахтер с 50 пунктами замыкает топ-3, имея игру в запасе. Горняки в Черкассах разгромили ЛНЗ (4:1).
Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (50), Александрия (54), Шахтер (50), Полесье (41), Кривбасс (35), Карпаты (33), Верес, Заря (по 32).
Внизу турнирной таблицы находятся: Левый Берег (22), Ворскла (21), Черноморец (18), Ингулец (16).
🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- 🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- 🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига. 24-й тур
- 11.04. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Шахтер Донецк – 1:4
- 12.04. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Динамо Киев – 0:2
- 12.04. 15:30. Рух Львов – Александрия – 1:1
- 12.04. 18:00. Оболонь Киев – Черноморец Одесса – 1:0
- 13.04. 13:00. Ворскла Полтава – Полесье Житомир – 0:2
- 13.04. 15:30. Левий Берег Киев – Колос Ковалевка – 0:2
- 13.04. 18:00. Заря Луганск – Верес Ровно – 1:2
- 14.04. 15:30. Ингулец Петрово – Карпаты Львов
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|24
|18
|6
|0
|50 - 15
|60
|2
|Александрия
|24
|16
|6
|2
|36 - 17
|54
|3
|Шахтер Донецк
|23
|15
|5
|3
|55 - 17
|50
|4
|Полесье
|24
|11
|8
|5
|33 - 23
|41
|5
|Кривбасс
|22
|10
|5
|7
|24 - 22
|35
|6
|Карпаты Львов
|23
|9
|6
|8
|28 - 24
|33
|7
|Верес
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|8
|Заря
|23
|10
|2
|11
|28 - 31
|32
|9
|Рух Львов
|24
|7
|9
|8
|24 - 21
|30
|10
|ЛНЗ Черкассы
|24
|7
|4
|13
|23 - 35
|25
|11
|Колос Ковалевка
|24
|5
|9
|10
|18 - 20
|24
|12
|Оболонь
|24
|6
|6
|12
|14 - 37
|24
|13
|Левый берег
|23
|6
|4
|13
|12 - 26
|22
|14
|Ворскла
|24
|5
|6
|13
|18 - 32
|21
|15
|Черноморец
|24
|5
|3
|16
|15 - 36
|18
|16
|Ингулец
|22
|3
|7
|12
|15 - 34
|16
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