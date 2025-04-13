Украинская теннисистка стала чемпионкой турнира ITF W35 в Италии
Анастасия Соболева выиграла первый в этом сезоне титул
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 204) стала чемпионкой грунтового турнира ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия.
В финальном поединке 20-летняя украинка в трех сетах переиграла Эмму Лен (WTA 483) из Франции за 2 часа и 8 минут. Анастасия уверенно взяла первый сет, повесив француженке баранку. Затем несколько сбавив обороты, проиграла во втором, но в решающем сете украинская теннисистка не оставила шансов сопернице и выиграла первый в этом сезоне титул.
ITF W35 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт. Финал
Анастасия Соболева (Украина) [1] – Эмма Лен (Франция) – 6:0, 3:6, 6:2
Это восьмой трофей категории ITF в карьере Анастасии и третий на турнирах в Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия.
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В неї дуже вузька географія. Анталья (W15) та оця Маргарита (W35). Два титули тут минулого року і третій зараз. Чекаємо розширення як місць, де завойовані титули, так і підвищення рівня виграних турнірів. Чекаємо.