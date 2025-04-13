Украинская теннисистка стала чемпионкой турнира ITF W35 в Италии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 204) стала чемпионкой грунтового турнира ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия.

В финальном поединке 20-летняя украинка в трех сетах переиграла Эмму Лен (WTA 483) из Франции за 2 часа и 8 минут. Анастасия уверенно взяла первый сет, повесив француженке баранку. Затем несколько сбавив обороты, проиграла во втором, но в решающем сете украинская теннисистка не оставила шансов сопернице и выиграла первый в этом сезоне титул.

ITF W35 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт. Финал

Анастасия Соболева (Украина) [1] – Эмма Лен (Франция) – 6:0, 3:6, 6:2

Это восьмой трофей категории ITF в карьере Анастасии и третий на турнирах в Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия.