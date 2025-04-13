Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинская теннисистка стала чемпионкой турнира ITF W35 в Италии
ITF
13 апреля 2025, 13:25 | Обновлено 13 апреля 2025, 13:28
449
4

Украинская теннисистка стала чемпионкой турнира ITF W35 в Италии

Анастасия Соболева выиграла первый в этом сезоне титул

13 апреля 2025, 13:25 | Обновлено 13 апреля 2025, 13:28
449
4
Украинская теннисистка стала чемпионкой турнира ITF W35 в Италии
Instagram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 204) стала чемпионкой грунтового турнира ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия.

В финальном поединке 20-летняя украинка в трех сетах переиграла Эмму Лен (WTA 483) из Франции за 2 часа и 8 минут. Анастасия уверенно взяла первый сет, повесив француженке баранку. Затем несколько сбавив обороты, проиграла во втором, но в решающем сете украинская теннисистка не оставила шансов сопернице и выиграла первый в этом сезоне титул.

ITF W35 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт. Финал

Анастасия Соболева (Украина) [1] – Эмма Лен (Франция) – 6:0, 3:6, 6:2

Это восьмой трофей категории ITF в карьере Анастасии и третий на турнирах в Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия.

По теме:
Соболева пробилась в первый финал в сезоне 2025 года
20-летняя украинка сыграет в полуфинале турнира в Санта-Маргерита-ди-Пула
Убедительный камбек. Соболева пробилась в четвертьфинал турнира в Италии
ITF Санта-Маргерита-ди-Пула Анастасия Соболева
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка парного разряда Штутгарта: Ястремская сыграет вместе с Остапенко
Теннис | 12 апреля 2025, 22:49 0
Жеребьевка парного разряда Штутгарта: Ястремская сыграет вместе с Остапенко
Жеребьевка парного разряда Штутгарта: Ястремская сыграет вместе с Остапенко

На пятисотнике в Германии также выступит Надежда Киченок в паре с Сюй Ифань

Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Футбол | 12 апреля 2025, 15:56 18
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»

Прикол с уважением к старшим продолжается

Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Футбол | 12.04.2025, 21:48
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
Футбол | 12.04.2025, 20:42
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
Экс-арбитр ФИФА: «Судья не заметил игру рукой защитника Руха»
Футбол | 13.04.2025, 11:43
Экс-арбитр ФИФА: «Судья не заметил игру рукой защитника Руха»
Экс-арбитр ФИФА: «Судья не заметил игру рукой защитника Руха»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Настя безумовно заслуговує на поздоровлення. Але...
В неї дуже вузька географія. Анталья (W15) та оця Маргарита (W35). Два титули тут минулого року і третій зараз. Чекаємо розширення як місць, де завойовані титули, так і підвищення рівня виграних турнірів. Чекаємо.
Ответить
+1
Игорь Вишталюк
А про фінал Сачко в Монці, який набагато серйозніший по рівню чому нічого не пишите? Василь там переграв на шляху до фіналу декількох сильних тенісистів 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
12.04.2025, 03:20 12
Футбол
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
12.04.2025, 01:00 4
Футбол
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
11.04.2025, 17:29 4
Бокс
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
11.04.2025, 21:33 3
Бокс
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
12.04.2025, 04:55 9
Футбол
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
12.04.2025, 06:23 4
Снукер
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Кто теперь лидер?
11.04.2025, 09:28 10
Футбол
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
11.04.2025, 19:06 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем