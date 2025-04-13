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  4. Довбик отбегал 84 минуты. Лацио и Рома обменялись голами в римском дерби
Чемпионат Италии
Лацио
13.04.2025 21:45 – FT 1 : 1
Рома
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Италия
13 апреля 2025, 23:40 | Обновлено 13 апреля 2025, 23:52
265
1

Довбик отбегал 84 минуты. Лацио и Рома обменялись голами в римском дерби

Матч 32-го тура Серии А завершился со счетом 1:1, Артем – без голевых действий

13 апреля 2025, 23:40 | Обновлено 13 апреля 2025, 23:52
265
1
Довбик отбегал 84 минуты. Лацио и Рома обменялись голами в римском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля состоялся матч 32-го тура Серии А 2024/25 между командами Лацио и Рома.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым в римском дерби отличился Алесси Романьоли на 47-й минуте. Волки сумели ответить на 69-й – забил Матиас Суле.

Украинский форвард Ромы Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был замен на 84-й на Томмазо Бальданци. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел.

Рома с 54 очками занимает седьмое место в таблице чемпионата Италии. У Лацио шестая позиция и 56 пунктов. Подопечные Клаудио Раньери упустили шанс обойти орлов.

Топ-7 Серии А: Интер (71), Наполи (65), Аталанта (61), Ювентус (59), Болонья (57), Лацио (56), Рома (54).

Шестое место дает право сыграть в квалификации Лиги конференций в следующем сезоне. Пятое – в основном этапе Лиги Европы, а первые четыре позиции – в основном этапе Лиги чемпионов.

Серия А 2024/25. 32-й тур, 13 апреля

Лацио – Рома – 1:1

Голы: Романьоли, 47 – Суле, 69

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Лацио Рома Рим Лацио - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Матиас Суле Алессио Романьоли
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Łukasz Drobniak
Не програли джалороссі - і добре. У дербі всяке могло трапитись. Є важливий заліковий бал!
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