Довбик отбегал 84 минуты. Лацио и Рома обменялись голами в римском дерби

13 апреля состоялся матч 32-го тура Серии А 2024/25 между командами Лацио и Рома.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Первым в римском дерби отличился Алесси Романьоли на 47-й минуте. Волки сумели ответить на 69-й – забил Матиас Суле.

Украинский форвард Ромы Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был замен на 84-й на Томмазо Бальданци. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел.

Рома с 54 очками занимает седьмое место в таблице чемпионата Италии. У Лацио шестая позиция и 56 пунктов. Подопечные Клаудио Раньери упустили шанс обойти орлов.

Топ-7 Серии А: Интер (71), Наполи (65), Аталанта (61), Ювентус (59), Болонья (57), Лацио (56), Рома (54).

Шестое место дает право сыграть в квалификации Лиги конференций в следующем сезоне. Пятое – в основном этапе Лиги Европы, а первые четыре позиции – в основном этапе Лиги чемпионов.

Серия А 2024/25. 32-й тур, 13 апреля

Лацио – Рома – 1:1

Голы: Романьоли, 47 – Суле, 69

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine