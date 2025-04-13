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13 апреля, в рамках Серии А свой матч проведут Лацио и Рома. Матч столичных клубов начнется в 21:45 по киевскому времени.

Лацио

«Бело-небесные» проводят неоднозначный сезон, сейчас они шестые в чемпионате, однако отставание от первого квартета составляет всего два очка. В последнем туре Лацио обыграл на выезде сильную Аталанту со счетом 1:0, чем прервал Серию из трех матчей без побед в Серии А. Конечно, основная цель в чемпионате, квалифицироваться в Лигу Чемпионов.

Также клуб продолжает борьбу в Лиге Европы, где на этой неделе уступил в первом четвертьфинальном матче на выезде скромному норвежскому Буде/Глимт – 0:2, этот тот случай, когда счет по игре, соперник был лучше. Играть на два фронта всегда сложно, однако, выигрыш Лиги Европы маловероятен, а вот попадание в топ-4 чемпионата более реальная задача.

Предстоящий матч из-за повреждений пропустят Ибрагимович, Патрик и Тавареш. Данное дерби имеет большое значение в психологическом плане, Лацио сейчас не выглядит уверенно, поэтому победа в таком матче может стать положительным импульсом.

Рома

Украинские фанаты стали тщательнее следить за Ромой в этом сезоне, ведь сюда перешел Артем Довбик, хоть наш нападающий не так много забивает, как в Жироне, свой первой сезон в Италии он точно не проваливает. Более того, наш земляк стал в марте игроком марта в Серии А, по итогам голосования.

Этот сезон «волки» не проводят ярко, они уже прекратили борьбу во всех турнирах (Кубок Италии и Лига Европы), а в чемпионате занимают только седьмое место, отставание от первого квартета составляет 4 очка.

Рома в последнем туре не смогла обыграть на своем поле Ювентус – 1:1, так прервалась впечатляющая серия из семи побед кряду в Серии А, хотя продолжилась серия без поражений, которая уже достигла 15 матчей. «Волки» сейчас в хорошей форме, команда способна выдать ударный финиш, и дотянуться до зоны Лиги Чемпионов. Не помогут партнерам Абдулхамид и Дибала, у них травмы.

Личные встречи

Углубляться в историю очных противостояний нет особого смысла, вспомню матч первого круга, когда Ром выиграла 2:0, забив оба мяча уже к 18-й минуте. Стоит обратить внимание и на тот факт, что в последних шести играх этих клубов забивается меньше трех голов.

Прогноз

Римское дерби всегда вызывает ажиотаж, ведь эти матчи проходят в интересной и бескомпромиссной борьбе. Как и можно было ожидать, явного фаворита в этой паре нет, игра пойдет на три результата.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Лацио – 2,95, ничья – 3,11, победа Ромы – 2,6. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Встречаются не только принципиальные соперники, а и прямые конкуренты, отдам предпочтение Роме, которая выглядит сейчас лучше и не играла посреди недели в еврокубках. Поставлю на успех «волков» с форой 0 за 1,75.

Прогноз Sport.ua Лацио Рома Фора Ромы (0) 1.75 Сделать ставку

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