Наполи взял Суперкубок, клиншит от Трубина, Украина U-15 одолела Португалию

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 22 декабря.

1. В третий раз в истории. Наполи добыл Суперкубок Италии

Финал против «Болоньи» – легкая прогулка для команды Антонио Конте

2. Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау

Единственный гол для орлов забил Вангелис Павлидис на 34-й минуте матча

3. Гол Салаха на 90+1 минуте принес Египту победу над Зимбабве на старте КАН

У фараонов также отличился Омар Мармуш из Ман Сити

4A. Фулхэм минимально переиграл Ноттингем. Зинченко вышел на последние 10 минут

Единственный в матче гол забил Рауль Хименес с пенальти в конце первого тайма

4B. Триллер с участием украинцев. Трабзонспор проиграл зрелищный матч

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу Генчлербирлиги

5. Украина U-15 победила Португалию U-15 и стала победителем Турнира развития

Сине-желтые обыграли основного соперника в серии пенальти

6. Сборная Украины узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА

Подопечные Реброва остались на 28-й позиции, первое место занимает Испания

7. ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру

Рафинья Алькантара повесил бутсы на гвоздь

8. ГРИГОРЧУК – о звездном Черноморце, работе в ЛНЗ, казусах в Латвии и планах

Специалист дал большое эксклюзивное интервью для Sport.ua

9. Украинец Куриленко против Сандора Мартина – бой, который зря пропустили

Он спрятался за противостоянием Джейка и Джошуа

10. Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы

Свои становятся похожи на легионеров, требуя трансфера или «золотых» условий