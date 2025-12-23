Наполи взял Суперкубок, клиншит от Трубина, Украина U-15 одолела Португалию
Главные новости за 22 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 22 декабря.
1. В третий раз в истории. Наполи добыл Суперкубок Италии
Финал против «Болоньи» – легкая прогулка для команды Антонио Конте
2. Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Единственный гол для орлов забил Вангелис Павлидис на 34-й минуте матча
3. Гол Салаха на 90+1 минуте принес Египту победу над Зимбабве на старте КАН
У фараонов также отличился Омар Мармуш из Ман Сити
4A. Фулхэм минимально переиграл Ноттингем. Зинченко вышел на последние 10 минут
Единственный в матче гол забил Рауль Хименес с пенальти в конце первого тайма
4B. Триллер с участием украинцев. Трабзонспор проиграл зрелищный матч
Матч завершился со счетом 4:3 в пользу Генчлербирлиги
5. Украина U-15 победила Португалию U-15 и стала победителем Турнира развития
Сине-желтые обыграли основного соперника в серии пенальти
6. Сборная Украины узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА
Подопечные Реброва остались на 28-й позиции, первое место занимает Испания
7. ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
Рафинья Алькантара повесил бутсы на гвоздь
8. ГРИГОРЧУК – о звездном Черноморце, работе в ЛНЗ, казусах в Латвии и планах
Специалист дал большое эксклюзивное интервью для Sport.ua
9. Украинец Куриленко против Сандора Мартина – бой, который зря пропустили
Он спрятался за противостоянием Джейка и Джошуа
10. Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Свои становятся похожи на легионеров, требуя трансфера или «золотых» условий
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Ингульца» высказался о ТЦК
Николай продлит соглашение с киевлянами