Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фулхэм минимально переиграл Ноттингем. Зинченко вышел на последние 10 минут
Чемпионат Англии
Фулхэм
22.12.2025 22:00 – FT 1 : 0
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 декабря 2025, 00:09 | Обновлено 23 декабря 2025, 00:15
60
0

Фулхэм минимально переиграл Ноттингем. Зинченко вышел на последние 10 минут

Единственный в матче гол забил Рауль Хименес с пенальти в конце первого тайма

23 декабря 2025, 00:09 | Обновлено 23 декабря 2025, 00:15
60
0
Фулхэм минимально переиграл Ноттингем. Зинченко вышел на последние 10 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко (слева)

В матче 17-го тура Английской Премьер-лиги Фулхэм минимально обыграл Ноттингем Форест (1:0).

Поединок состоялся 22 декабря на стадионе Крейвен Коттедж в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Решающим стал эпизод в конце первого тайма. На 45+5-й минуте Рауль Хименес реализовал пенальти, принеся Фулхэму победу со счетом 1:0.

Во втором тайме Ноттингем пытался отыграться, однако оборона лондонского клуба действовала надежно. Команды обменялись моментами, но счет больше не менялся.

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену у Ноттингема на 81-й минуте, однако повлиять на результат не сумел.

Благодаря этой победе Фулхэм набрал 23 очка в турнирной таблице (13-е место), а Ноттингем Форест находится вблизи зоны вылета с 18 очками (17-е место).

АПЛ. 17-й тур, 22 декабря 2025

Фулхэм – Ноттингем Форест – 1:0

Голы: Рауль Хименес, 45+5 (пен)

Фотогалерея

По теме:
ФОТО. Звезда Манчестер Сити объявил о помолвке
Такой опции нет. В Англии приняли категорическое решение по Зинченко
Сыграет ли Зинченко? Известны составы на игру Фулхэм – Ноттингем Форест
Фулхэм Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Рауль Хименес пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила своими скиллами
Футбол | 22 декабря 2025, 22:36 0
ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила своими скиллами
ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила своими скиллами

Алиша Леманн напомнила о себе

Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Футбол | 22 декабря 2025, 05:22 2
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо

Дье Калонджи завершает просмотр в киевском клубе

Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Футбол | 22.12.2025, 08:23
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Шапаренко принял сенсационное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Футбол | 22.12.2025, 22:03
Шапаренко принял сенсационное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял сенсационное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Цыганкова после чудо-матча хочет купить 25-кратный чемпион страны
Футбол | 22.12.2025, 04:44
Цыганкова после чудо-матча хочет купить 25-кратный чемпион страны
Цыганкова после чудо-матча хочет купить 25-кратный чемпион страны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
21.12.2025, 09:21 1
Футбол
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
22.12.2025, 08:59 1
Бокс
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 11
Футбол
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
21.12.2025, 14:08 8
Футбол
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
21.12.2025, 16:05 5
Футбол
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
21.12.2025, 09:45 15
Футбол
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
22.12.2025, 06:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем