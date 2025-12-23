Фулхэм минимально переиграл Ноттингем. Зинченко вышел на последние 10 минут

В матче 17-го тура Английской Премьер-лиги Фулхэм минимально обыграл Ноттингем Форест (1:0).

Поединок состоялся 22 декабря на стадионе Крейвен Коттедж в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Решающим стал эпизод в конце первого тайма. На 45+5-й минуте Рауль Хименес реализовал пенальти, принеся Фулхэму победу со счетом 1:0.

Во втором тайме Ноттингем пытался отыграться, однако оборона лондонского клуба действовала надежно. Команды обменялись моментами, но счет больше не менялся.

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену у Ноттингема на 81-й минуте, однако повлиять на результат не сумел.

Благодаря этой победе Фулхэм набрал 23 очка в турнирной таблице (13-е место), а Ноттингем Форест находится вблизи зоны вылета с 18 очками (17-е место).

АПЛ. 17-й тур, 22 декабря 2025

Фулхэм – Ноттингем Форест – 1:0

Голы: Рауль Хименес, 45+5 (пен)

Фотогалерея