Чемпионат Англии
Фулхэм
22.12.2025 22:00 - : -
Ноттингем Форест
Англия
22 декабря 2025, 15:14 | Обновлено 22 декабря 2025, 15:20
Смотрите 22 декабря в 22:00 матч 17-го тура чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

22 декабря в 22:00 проходит игра 17-го тура Английской Премьер-лиги.

Фулхэм и Ноттингем Форест играют на стадионе Крейвен Коттедж в Лондоне

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Обе команды идут в нижней части турнирной таблицы и планируют отдалиться от опасной зоны

Фулхэм идет на 15-й позиции (20 очков), Ноттингем Форест занимает 17-е место (18 баллов).

Топ-8 АПЛ: Арсенал (39 очков), Манчестер Сити (37), Астон Вилла (36), Челси, Ливерпуль (по 29), Сандерленд (27), Ман Юнайтед, Кристал Пэлас (по 26).

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

Фулхэм – Ноттингем Форест
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
