Фулхэм – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 декабря в 22:00 матч 17-го тура чемпионата Англии
22 декабря в 22:00 проходит игра 17-го тура Английской Премьер-лиги.
Фулхэм и Ноттингем Форест играют на стадионе Крейвен Коттедж в Лондоне
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Обе команды идут в нижней части турнирной таблицы и планируют отдалиться от опасной зоны
Фулхэм идет на 15-й позиции (20 очков), Ноттингем Форест занимает 17-е место (18 баллов).
Топ-8 АПЛ: Арсенал (39 очков), Манчестер Сити (37), Астон Вилла (36), Челси, Ливерпуль (по 29), Сандерленд (27), Ман Юнайтед, Кристал Пэлас (по 26).
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports
