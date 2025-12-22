22 декабря в 22:00 проходит игра 17-го тура Английской Премьер-лиги.

Фулхэм и Ноттингем Форест играют на стадионе Крейвен Коттедж в Лондоне

Обе команды идут в нижней части турнирной таблицы и планируют отдалиться от опасной зоны

Фулхэм идет на 15-й позиции (20 очков), Ноттингем Форест занимает 17-е место (18 баллов).

Топ-8 АПЛ: Арсенал (39 очков), Манчестер Сити (37), Астон Вилла (36), Челси, Ливерпуль (по 29), Сандерленд (27), Ман Юнайтед, Кристал Пэлас (по 26).

Фулхэм – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports