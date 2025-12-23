22.12.2025 22:00 – FT 1 : 0
Англия23 декабря 2025, 01:51 | Обновлено 23 декабря 2025, 02:02
20
0
Фулхэм – Ноттингем Форест – 1:0. Десять минут Зинченко. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 17-го тура Английской Премьер-лиги
23 декабря 2025, 01:51 | Обновлено 23 декабря 2025, 02:02
20
0
В матче 17-го тура Английской Премьер-лиги Фулхэм минимально обыграл Ноттингем Форест (1:0).
Поединок состоялся 22 декабря на стадионе Крейвен Коттедж в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 45+5-й минуте Рауль Хименес реализовал пенальти, принеся Фулхэму победу со счетом 1:0.
Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену у Ноттингема на 81-й минуте.
АПЛ. 17-й тур, 22 декабря 2025
Фулхэм – Ноттингем Форест – 1:0
Голы: Рауль Хименес, 45+5 (пен)
Видео гола и обзор матча
События матча
45’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Рауль Хименес (Фулхэм).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 декабря 2025, 01:37 0
«Бенфика» добыла победу со счетом 1:0
Футбол | 22 декабря 2025, 13:05 40
Конопля покинет «Шахтер»
Футбол | 22.12.2025, 18:53
Футбол | 22.12.2025, 17:47
Футбол | 22.12.2025, 05:02
Комментарии 0
Популярные новости
22.12.2025, 03:44 1
22.12.2025, 08:23 37
21.12.2025, 09:45 6
21.12.2025, 00:04 2
22.12.2025, 06:22
22.12.2025, 08:59 1
22.12.2025, 15:39 34
21.12.2025, 16:05 5