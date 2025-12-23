Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Фулхэм – Ноттингем Форест – 1:0. Десять минут Зинченко. Видео гола и обзор
Чемпионат Англии
Фулхэм
22.12.2025 22:00 – FT 1 : 0
Ноттингем Форест
Англия
23 декабря 2025, 01:51 | Обновлено 23 декабря 2025, 02:02
Смотрите видеообзор матча 17-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко (справа)

В матче 17-го тура Английской Премьер-лиги Фулхэм минимально обыграл Ноттингем Форест (1:0).

Поединок состоялся 22 декабря на стадионе Крейвен Коттедж в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 45+5-й минуте Рауль Хименес реализовал пенальти, принеся Фулхэму победу со счетом 1:0.

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену у Ноттингема на 81-й минуте.

АПЛ. 17-й тур, 22 декабря 2025

Фулхэм – Ноттингем Форест – 1:0

Голы: Рауль Хименес, 45+5 (пен)

Видео гола и обзор матча

События матча

45’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Рауль Хименес (Фулхэм).
Николай Степанов Sport.ua
