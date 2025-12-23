В матче 17-го тура Английской Премьер-лиги Фулхэм минимально обыграл Ноттингем Форест (1:0).

Поединок состоялся 22 декабря на стадионе Крейвен Коттедж в Лондоне.

На 45+5-й минуте Рауль Хименес реализовал пенальти, принеся Фулхэму победу со счетом 1:0.

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену у Ноттингема на 81-й минуте.

АПЛ. 17-й тур, 22 декабря 2025

Фулхэм – Ноттингем Форест – 1:0

Голы: Рауль Хименес, 45+5 (пен)

