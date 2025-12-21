Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Чемпионат Англии
Фулхэм
22.12.2025 22:00 - : -
Ноттингем Форест
Англия
21 декабря 2025, 12:44 | Обновлено 21 декабря 2025, 12:49
Фулхэм – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 22 декабря в 22:00 по Киеву

21 декабря 2025, 12:44 | Обновлено 21 декабря 2025, 12:49
Фулхэм – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Фулхэм

В понедельник, 22 декабря, состоится поединок 17-го тура чемпионата Англии между «Фулгемом» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Фулхэм

Для лондонской команды сезон складывается достаточно непросто. После 16 туров Премьер-лиги «дачники» имеют на балансе 20 зачетных пунктов, позволяющих им находиться на 15-й строчке турнирной таблицы. От места в топ-6 клуб отделяет столько же очков, как и от зоны вылета – 7.

В Кубке английской лиги «Фулхэм» смог дойти до четвертьфинала, где потерпел поражение от «Ньюкасла» со счетом 2:1.

Ноттингем

Нелегко проходит сезон и для «лесников». За 16 игр чемпионата Англии команде удалось завоевать лишь 18 баллов, благодаря которым она и находится на 17-й позиции турнирной таблицы. От зоны вылета «Ноттингем» оторвался на 5 очков, столько же зачетных пунктов отделяют его от 11-го места. Из Кубка английской лиги клуб Александра Зинченко вылетел на стадии 1/16 финала от «Свонси».

За 6 поединков Лиги Европы англичанам удалось добыть в борьбе 11 баллов, что теперь позволяют им находиться на 11-м месте общей таблицы соревнований. От необходимого топ-8 за 2 тура до конца основного этапа турнира «Ноттингем» отстает на 2 балла.

Личные встречи

В последних 5-х играх неожиданно уверенное преимущество имеет «Фулхэм». За это время «дачники» победили 4 раза, еще 1 выигрыш завоевал «Ноттингем».

Интересные факты

  • «Ноттингем» забил всего 17 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.
  • «Фулхэм» не может сохранить ворота сухими уже в течение 5 поединков подряд.
  • «Ноттингем» потерпел лишь 1-е поражение в последних 5-х выездных матчах.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.78.

Фулхэм
22 декабря 2025 -
22:00
Ноттингем Форест
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
