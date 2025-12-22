Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Сборная Украины узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА
Чемпионат мира
22 декабря 2025, 14:33
Подопечные Сергея Реброва остались на 28-й позиции, первое место занимает команда Испании

УАФ. Сборная Украины по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных команд – сборная Украины имеет 1 557,47 балла и сохранила 28-е место, которое занимала в ноябре.

После публикации предыдущего рейтинга «сине-желтая» команда не проводила официальные матчи. Напомним, подопечные Сергея Реброва вышли в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года, где в полуфинале 26 марта на собственном поле встретятся со сборной Швеции.

В случае победы в этом поединке команда Украины 31 марта в финале плей-офф сразится за путевку на ЧМ-2026 с победителем пары Польша – Албания.

Сборная Швеции в рейтинге ФИФА занимает 43-е место (1 487,13 балла), Польша находится на 31-й позиции (1 532,04), тогда как Албания — 63-я (1 401,07).

Лидером рейтинга осталась Испания, Аргентина находится на второй позиции, а команда Франции замыкает тройку сильнейших.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 22.12.2025

  • 1. Испания – 1877,18
  • 2. Аргентина – 1873,33
  • 3. Франция – 1870,00
  • 4. Англия – 1834,12
  • 5. Бразилия – 1760,46
  • 6. Португалия – 1760,38
  • 7. Нидерланды – 1756,27
  • 8. Бельгия – 1730,71
  • 9. Германия – 1724,15
  • 10. Хорватия – 1716,88
  • 28. Украина – 1557,47
Николай Тытюк
DK2025
Интересно сколько чемоданов бабла газпромовские под Новый год таскают в ФИФА?!
