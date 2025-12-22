Сборная Украины узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных команд – сборная Украины имеет 1 557,47 балла и сохранила 28-е место, которое занимала в ноябре.

После публикации предыдущего рейтинга «сине-желтая» команда не проводила официальные матчи. Напомним, подопечные Сергея Реброва вышли в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года, где в полуфинале 26 марта на собственном поле встретятся со сборной Швеции.

В случае победы в этом поединке команда Украины 31 марта в финале плей-офф сразится за путевку на ЧМ-2026 с победителем пары Польша – Албания.

Сборная Швеции в рейтинге ФИФА занимает 43-е место (1 487,13 балла), Польша находится на 31-й позиции (1 532,04), тогда как Албания — 63-я (1 401,07).

Лидером рейтинга осталась Испания, Аргентина находится на второй позиции, а команда Франции замыкает тройку сильнейших.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 22.12.2025