Сборная Украины узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА
Подопечные Сергея Реброва остались на 28-й позиции, первое место занимает команда Испании
Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных команд – сборная Украины имеет 1 557,47 балла и сохранила 28-е место, которое занимала в ноябре.
После публикации предыдущего рейтинга «сине-желтая» команда не проводила официальные матчи. Напомним, подопечные Сергея Реброва вышли в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года, где в полуфинале 26 марта на собственном поле встретятся со сборной Швеции.
В случае победы в этом поединке команда Украины 31 марта в финале плей-офф сразится за путевку на ЧМ-2026 с победителем пары Польша – Албания.
Сборная Швеции в рейтинге ФИФА занимает 43-е место (1 487,13 балла), Польша находится на 31-й позиции (1 532,04), тогда как Албания — 63-я (1 401,07).
Лидером рейтинга осталась Испания, Аргентина находится на второй позиции, а команда Франции замыкает тройку сильнейших.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 22.12.2025
- 1. Испания – 1877,18
- 2. Аргентина – 1873,33
- 3. Франция – 1870,00
- 4. Англия – 1834,12
- 5. Бразилия – 1760,46
- 6. Португалия – 1760,38
- 7. Нидерланды – 1756,27
- 8. Бельгия – 1730,71
- 9. Германия – 1724,15
- 10. Хорватия – 1716,88
- 28. Украина – 1557,47
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дье Калонджи завершает просмотр в киевском клубе
20-летний Адам Якубу принял решение продолжить карьеру в чемпионате Украины