Ястремская преодолела отбор и вышла в основу турнира WTA 500 в Штутгарте

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) вышла в основную сетку турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия), который проводится на грунтовых кортах в помещении.

В финальном раунде отбора украинка в двух сетах переиграла Эллу Зайдель (Германия, WTA 125) за 1 час и 20 минут.

WTA 500 Штутгарт. Грунт. Квалификация

Даяна Ястремская (Украина) [1] – Элла Зайдель (Германия) [6] – 6:3, 6:4

Это была первая встреча соперниц.

Ястремская впервые в карьере сыграет в основе Штутгарта. В 2018 года она не сумела преодолеть квалификацию, проиграв в решающем раунде отбора.

В 1-м круге квалификации Даяна разобралась с Аной Конюх. Первая соперница украинки в основной сетки определится позже. Из потенциальных оппоненток: Диана Шнайдер, Алена Остапенко, Элизе Мертенс и Донна Векич.

Помимо одиночного разряда, Ястремская выступит и в парном, на которой заявлена вместе с Остапенко.

Украину в Штутгарте также представит Марта Костюк. Ранее состоялась жеребьевка основной сетки, по итогам которой первой соперницей Марты станет Мирра Андреева.

The next ticket for the main draw is secured: Dayana Yastremska wins against Ella Seidel in two sets! 💪🏽#PTGP25 pic.twitter.com/lTJhrxNfsN