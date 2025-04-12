Жеребьевка парного разряда Штутгарта: Ястремская сыграет вместе с Остапенко

Две украинские теннисистки Даяна Ястремская и Надежда Киченок выступят в парном разряде на грунтовом турнире WTА 500 в Штутгарте, Германия.

Ястремская сыграет в одном тандеме с представительницей Латвии Аленой Остапенко. В 1-м раунде украинско-латвийский дуэт встретится с немецкой парой Насташа Шунк / Элла Зайдель.

Даяна также играет в квалификации одиночного разряда. Забавно, что в финале отбора Ястремская встретится с Зайдель. А на старте квалов украинка прошла Ану Конюх.

Киченок в Штутгарте заявлена в одной паре с китаянкой Сюй Ифань. В 1/8 финала Надежда и Сюй Ифань выйдут на корт против Александры Пановой и Фанни Штолар.

Пятисотник в Штутгарте пройдет с 14 по 21 апреля.

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