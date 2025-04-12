Ястремская вышла в финал квалификации на турнире в Штутгарте

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) одержала победу в матче первого раунда квалификации на турнире WTA 500 в Штутгарте, который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

24-летняя украинка без проблем разобралась в двухсетовом поединке с Аной Конюх (WTA 534) из Хорватии. В каждом сете Даяна сделала по два брейка, уступив за весь матч только одну свою подачу. Теннисистки провели на корте 63 минуты. Это была вторая встреча соперниц, счет стал равным 1:1.

WTA 500 Штутгарт. Грунт. Помещение. Полуфинал квалификации.

Даяна Ястремская (Украина) [1] – Ана Конюх (Хорватия) – 6:1, 6:4

В финале квалификации Даяна Ямтремская встретится либо с Яниной Викмайер (Бельгия), либо с Эллой Зайдель (Германия).