Ястремская вышла в финал квалификации на турнире в Штутгарте
Украинка без проблем разобралась в двухсетовом поединке с Аной Конюх из Хорватии
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) одержала победу в матче первого раунда квалификации на турнире WTA 500 в Штутгарте, который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.
24-летняя украинка без проблем разобралась в двухсетовом поединке с Аной Конюх (WTA 534) из Хорватии. В каждом сете Даяна сделала по два брейка, уступив за весь матч только одну свою подачу. Теннисистки провели на корте 63 минуты. Это была вторая встреча соперниц, счет стал равным 1:1.
WTA 500 Штутгарт. Грунт. Помещение. Полуфинал квалификации.
Даяна Ястремская (Украина) [1] – Ана Конюх (Хорватия) – 6:1, 6:4
В финале квалификации Даяна Ямтремская встретится либо с Яниной Викмайер (Бельгия), либо с Эллой Зайдель (Германия).
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