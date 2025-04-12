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WTA
12 апреля 2025, 13:30 | Обновлено 12 апреля 2025, 13:43
403
0

Ястремская вышла в финал квалификации на турнире в Штутгарте

Украинка без проблем разобралась в двухсетовом поединке с Аной Конюх из Хорватии

12 апреля 2025, 13:30 | Обновлено 12 апреля 2025, 13:43
403
0
Ястремская вышла в финал квалификации на турнире в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) одержала победу в матче первого раунда квалификации на турнире WTA 500 в Штутгарте, который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

24-летняя украинка без проблем разобралась в двухсетовом поединке с Аной Конюх (WTA 534) из Хорватии. В каждом сете Даяна сделала по два брейка, уступив за весь матч только одну свою подачу. Теннисистки провели на корте 63 минуты. Это была вторая встреча соперниц, счет стал равным 1:1.

WTA 500 Штутгарт. Грунт. Помещение. Полуфинал квалификации.

Даяна Ястремская (Украина) [1] – Ана Конюх (Хорватия) – 6:1, 6:4

В финале квалификации Даяна Ямтремская встретится либо с Яниной Викмайер (Бельгия), либо с Эллой Зайдель (Германия).

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Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 12 апреля
WTA Штутгарт Даяна Ястремская Ана Конюх
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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