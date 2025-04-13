Шестая «нейтральная» сеяная. Костюк получила первую соперницу в Штутгарте

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 25) получила первую соперницу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В 1-м раунде основной сетки украинка сыграет против шестой сеяной, «нейтралки» Мирры Андреевой (WTA 7). Это будет первая встреча соперниц.

Если Костюк сумеет одолеть Андрееву, то в 1/8 финала поборется либо против Екатерины Александровой, либо против Людмилы Самсоновой.

В 2024 году Марта дошла до финала в Штутгарте, где в двух сетах уступила Елене Рыбакиной. Ранее стало известно, что представительница Казахстана не будет защищать трофей на этих кортах.

Помимо Рыбакиной, от участия также отказались Чжэн Циньвэнь, Паула Бадоса, Онс Жабер и Барбора Крейчикова.

Первый номер посева в Штутгарте получила Арина Соболенко, второй – у Иги Свентек. Они и Коко Гауфф, а также Джессика Пегула начнут выступления со 2-го круга.

Пятисотник в Штутгарте пройдет с 14 по 21 апреля.

Четвертьфиналы в Штутгарте по посеву: