Шестая «нейтральная» сеяная. Костюк получила первую соперницу в Штутгарте
В 1-м раунде основной сетки Марта сыграет против Мирры Андреевой
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 25) получила первую соперницу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.
В 1-м раунде основной сетки украинка сыграет против шестой сеяной, «нейтралки» Мирры Андреевой (WTA 7). Это будет первая встреча соперниц.
Если Костюк сумеет одолеть Андрееву, то в 1/8 финала поборется либо против Екатерины Александровой, либо против Людмилы Самсоновой.
В 2024 году Марта дошла до финала в Штутгарте, где в двух сетах уступила Елене Рыбакиной. Ранее стало известно, что представительница Казахстана не будет защищать трофей на этих кортах.
Помимо Рыбакиной, от участия также отказались Чжэн Циньвэнь, Паула Бадоса, Онс Жабер и Барбора Крейчикова.
Первый номер посева в Штутгарте получила Арина Соболенко, второй – у Иги Свентек. Они и Коко Гауфф, а также Джессика Пегула начнут выступления со 2-го круга.
Пятисотник в Штутгарте пройдет с 14 по 21 апреля.
Четвертьфиналы в Штутгарте по посеву:
- Арина Соболенко [1] – Диана Шнайдер [8]
- Коко Гауфф [4] – Жасмин Паолини [5]
- Мирра Андреева [6] – Джессика Пегула [3]
- Эмма Наварро [7] – Ига Свентек [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чиджоке Аниагбосо извинился перед фанатами
Прикол с уважением к старшим продолжается
І сітка теж. І на цьому тлі забавні суто німецькі WC.