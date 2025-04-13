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  4. Шестая «нейтральная» сеяная. Костюк получила первую соперницу в Штутгарте
WTA
13 апреля 2025, 15:01 | Обновлено 13 апреля 2025, 15:27
1274
7

Шестая «нейтральная» сеяная. Костюк получила первую соперницу в Штутгарте

В 1-м раунде основной сетки Марта сыграет против Мирры Андреевой

13 апреля 2025, 15:01 | Обновлено 13 апреля 2025, 15:27
1274
7
Шестая «нейтральная» сеяная. Костюк получила первую соперницу в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 25) получила первую соперницу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В 1-м раунде основной сетки украинка сыграет против шестой сеяной, «нейтралки» Мирры Андреевой (WTA 7). Это будет первая встреча соперниц.

Если Костюк сумеет одолеть Андрееву, то в 1/8 финала поборется либо против Екатерины Александровой, либо против Людмилы Самсоновой.

В 2024 году Марта дошла до финала в Штутгарте, где в двух сетах уступила Елене Рыбакиной. Ранее стало известно, что представительница Казахстана не будет защищать трофей на этих кортах.

Помимо Рыбакиной, от участия также отказались Чжэн Циньвэнь, Паула Бадоса, Онс Жабер и Барбора Крейчикова.

Первый номер посева в Штутгарте получила Арина Соболенко, второй – у Иги Свентек. Они и Коко Гауфф, а также Джессика Пегула начнут выступления со 2-го круга.

Пятисотник в Штутгарте пройдет с 14 по 21 апреля.

Четвертьфиналы в Штутгарте по посеву:

  • Арина Соболенко [1] – Диана Шнайдер [8]
  • Коко Гауфф [4] – Жасмин Паолини [5]
  • Мирра Андреева [6] – Джессика Пегула [3]
  • Эмма Наварро [7] – Ига Свентек [2]

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Марта Костюк Мирра Андреева WTA Штутгарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
та йоб їх мать цих шлюх кацапських, це така кара для Марти після поразки від Неф
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+1
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NM16071
Просере, як завжди.
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0
Павло
Слабо віриться, але удачі і натхнення Марті
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0
Falko
Нічого собі склад цього року! А я то думав, чого Даяна з першої півсотні відбір грає.
І сітка теж. І на цьому тлі забавні суто німецькі WC.
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-1
Олександр Науменко
Те що треба. По перше, хай доказує свою профпригодність не на словах, а на корті, по друге, є добра нагода підчистити Штутгарт від болотної гнилі.
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-1
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