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  4. Действующая чемпионка турнира WTA 500 в Штутгарте отказалась защищать титул
WTA
13 апреля 2025, 11:07 | Обновлено 13 апреля 2025, 11:09
221
1

Действующая чемпионка турнира WTA 500 в Штутгарте отказалась защищать титул

Десятая ракетка мира Елена Рыбакина не сыграет на грунтовом турнире в Штутгарте

13 апреля 2025, 11:07 | Обновлено 13 апреля 2025, 11:09
221
1
Действующая чемпионка турнира WTA 500 в Штутгарте отказалась защищать титул
Instagram. Елена Рыбакина

Десятая ракетка мира Елена Рыбакина отказалась от участия в грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия), где должна была защищать чемпионский титул, отдав приоритет выступлению за национальную сборную Казахстана в рамках квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг.

Участие в обоих соревнованиях было невозможно из-за сложной логистики и длительных авиаперелетов. Рыбакина, как действующая чемпионка штутгартского турнира, потеряет 500 рейтинговых баллов и вылетит за пределы топ-10 мирового рейтинга.

Многие казахские любители тенниса были удивлены и даже возмущены тем фактом, что первая ракетка Казахстана заявлена за сборную в ущерб престижному турниру в Германии.

В соцсети Х болельщики оставили десятки недовольных комментариев:

«Почему она играет в этом турнире? Разве у нее нет других важных турниров в одиночном разряде? Она просто списала их со счетов или чувствует себя обязанной играть за страну? Может быть, на данный момент ей больше нравятся командные турниры?»

«Возвращаться обратно в Австралию это безумие»

«Странный выбор. Разве Штутгарт не в эти же дни?»

«Так она не будет защищать титул в Штутгарте? Ее ждет свободное падение в рейтинге»

«Если она не сыграет в Штутгарте, ей автоматически вычтут 500 очков с прошлого сезона, и она, вероятно, вылетит из топ-10».

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WTA Штутгарт Елена Рыбакина Кубок Билли Джин Кинг
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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C.Пеклов
Так що Даяна може,як LL пройти?
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