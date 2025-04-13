Действующая чемпионка турнира WTA 500 в Штутгарте отказалась защищать титул
Десятая ракетка мира Елена Рыбакина не сыграет на грунтовом турнире в Штутгарте
Десятая ракетка мира Елена Рыбакина отказалась от участия в грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия), где должна была защищать чемпионский титул, отдав приоритет выступлению за национальную сборную Казахстана в рамках квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг.
Участие в обоих соревнованиях было невозможно из-за сложной логистики и длительных авиаперелетов. Рыбакина, как действующая чемпионка штутгартского турнира, потеряет 500 рейтинговых баллов и вылетит за пределы топ-10 мирового рейтинга.
Многие казахские любители тенниса были удивлены и даже возмущены тем фактом, что первая ракетка Казахстана заявлена за сборную в ущерб престижному турниру в Германии.
В соцсети Х болельщики оставили десятки недовольных комментариев:
«Почему она играет в этом турнире? Разве у нее нет других важных турниров в одиночном разряде? Она просто списала их со счетов или чувствует себя обязанной играть за страну? Может быть, на данный момент ей больше нравятся командные турниры?»
«Возвращаться обратно в Австралию это безумие»
«Странный выбор. Разве Штутгарт не в эти же дни?»
«Так она не будет защищать титул в Штутгарте? Ее ждет свободное падение в рейтинге»
«Если она не сыграет в Штутгарте, ей автоматически вычтут 500 очков с прошлого сезона, и она, вероятно, вылетит из топ-10».
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