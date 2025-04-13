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Ньюкасл
13.04.2025 18:30 – FT 4 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
13 апреля 2025, 20:29 | Обновлено 13 апреля 2025, 20:48
328
2

Сороки заклевали Дьяволов. Ньюкасл разгромил МЮ и вошел в топ-4 АПЛ

Вечером 13 апреля прошел матч 32-го тура Английской Премьер-лиги

13 апреля 2025, 20:29 | Обновлено 13 апреля 2025, 20:48
328
2
Сороки заклевали Дьяволов. Ньюкасл разгромил МЮ и вошел в топ-4 АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 13 апреля прошел матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» разгромил «Манчестер Юнайтед» (4:1) на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом тайме команды обменялись забитыми голами.На гол Сандро Тонали для сорок – у красных дьяволов ответил Алехандро Гарначо (1:1).

После перерыва победу сорокам принес дубль Харви Барнса, а финальную точку поставил бразилец Бруно Гимараеш (4:1).

Сороки вошли в топ-4 АПЛ, поднявшись в зону Лиги чемпионов (55 очков). Ман Юнайтед провалил сезон и находится во второй половине турнирной таблицы (38 очков, 14-е место).

АПЛ. 32-й тур, 13 апреля

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 4:1

Голы: Тонали, 24, Барнс, 49, 64, Бруно, 77 – Гарначо, 37

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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apepa
МЮ копит силы на проход в ответке с Лионом. Это же очевидно!
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0
Harun Bakircioğlu
Ну шо Аморим помог тебе твой Байындыр? На Онану уже не спишешь, его вообще на стадионе не было. Аморим лучше бы пересмотрел свой упоротый подход к постоянной игре в 3 защитника независимо от соперника. За 21 матч - 6 побед, 1,1 очка за игру - мощнейший показатель волосатого афериста!
Ну зато снова на своем 14 месте, Эвертон по разнице сидя на диване с 14-го места переехал на 13-е.
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