Сороки заклевали Дьяволов. Ньюкасл разгромил МЮ и вошел в топ-4 АПЛ
Вечером 13 апреля прошел матч 32-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 13 апреля прошел матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ньюкасл» разгромил «Манчестер Юнайтед» (4:1) на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
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В первом тайме команды обменялись забитыми голами.На гол Сандро Тонали для сорок – у красных дьяволов ответил Алехандро Гарначо (1:1).
После перерыва победу сорокам принес дубль Харви Барнса, а финальную точку поставил бразилец Бруно Гимараеш (4:1).
Сороки вошли в топ-4 АПЛ, поднявшись в зону Лиги чемпионов (55 очков). Ман Юнайтед провалил сезон и находится во второй половине турнирной таблицы (38 очков, 14-е место).
АПЛ. 32-й тур, 13 апреля
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 4:1
Голы: Тонали, 24, Барнс, 49, 64, Бруно, 77 – Гарначо, 37
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