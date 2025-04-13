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Чемпионат Англии
Ньюкасл
13.04.2025 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 апреля 2025, 14:15 | Обновлено 13 апреля 2025, 14:44
16
0

Ньюкасл – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 апреля в 18:30 матч чемпионата Англии

13 апреля 2025, 14:15 | Обновлено 13 апреля 2025, 14:44
16
0
Ньюкасл – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 13 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Ман Юнайтед».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сэнт-Джеймс Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ньюкасл – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ньюкасл – Ман Юнайтед
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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