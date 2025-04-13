Ньюкасл – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 апреля в 18:30 матч чемпионата Англии
В воскресенье, 13 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Ман Юнайтед».
Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сэнт-Джеймс Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ньюкасл – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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