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Ньюкасл
13.04.2025 18:30 – FT 4 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
14 апреля 2025, 06:45 | Обновлено 14 апреля 2025, 06:56
380
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«Мы сделали много ошибок». Аморим пояснил, почему Онана остался дома

Коуч Ман Юнайтед прокомментировал поражение в матче против Ньюкасла

14 апреля 2025, 06:45 | Обновлено 14 апреля 2025, 06:56
380
0
«Мы сделали много ошибок». Аморим пояснил, почему Онана остался дома
Манчестер Юнайтед. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим объяснил разгромное поражение своей команды со счётом 1:4 на «Сент-Джеймс Парк» серией обидных ошибок:

«Мы сделали очень много ошибок. Соперники были лучше нас, сильнее. Особенно больно было пропустить второй мяч в самом начале второго тайма. Это нас сломало. Потом ошибки продолжались – и этим воспользовался Ньюкасл.

Это командная проблема, а не индивидуальная. Мы допускаем слишком много ошибок в важных матчах, и это даёт соперникам уверенность, дарит им голы. Нам потом тяжело собраться. У нас был первый момент – не реализовали, они – реализовали. Дальше уже они взяли игру под контроль. Мы сравняли, но в самом начале второго тайма снова пропустили. Было тяжело. И ошибки продолжались.

Джошуа Зиркзе пропустит несколько матчей? Нам пришлось вращать состав, потому что мы пытаемся восстанавливаться за два дня между матчами и при этом стараться побеждать. Что касается Джошуа – думаю, его не будет в составе ещё несколько матчей. Сейчас наша задача – сосредоточиться на следующем поединке».

Теперь – полный фокус на Лигу Европы. Завтра уже нужно начинать восстановление перед матчем в четверг. Мы не можем изменить этот матч, не можем изменить эту игру или сезон в Премьер-лиге. Мы должны думать о будущем: остался турнир, в котором мы можем завоевать трофей и квалифицироваться в Лигу чемпионов.

В этом сезоне мы уже проходили через трудные моменты, и это помогло нам закалиться. Мы уже доказали – не кому-то, а себе – что можем подниматься после ударов и снова бороться. Так что именно это мы и должны сделать в четверг.

Онана или Байындыр? Мы подготовим состав, который, по нашему мнению, сможет победить. Я оставил Онану дома, потому что любая ситуация в матче привлекала бы к нему лишнее внимание. Он бы не играл, но сидел бы на скамейке под давлением и с камерами вокруг. Для меня было два варианта: либо он играет, либо остаётся дома. Я выбрал второе».

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Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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