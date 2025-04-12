В воскресенье, 13 апреля, состоится матч 32-го тура АПЛ «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

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Ньюкасл

После поражения от «Ливерпуля» (0:2), «Ньюкасл» в матчах АПЛ одержал три победы подряд. Команда обыграла «Вест Хэм» (1:0), «Брентфорд» (2:1) и «Лестер» 3:0. В промежутке между этими матчами «Ньюкасл» стал обладателем Кубка Английской лиги. В финале «сороки» со счетом 2:1 обыграли «Ливерпуль». «Ньюкасл» набрал 53 очка и перед началом воскресных матчей 32-го тура занимал седьмое место. Впрочем, борьба за место в зоне Лиги чемпионов еще впереди.

Манчестер Юнайтед

В предыдущих матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл аутсайдеров «Ипсвич» (3:2) и «Лестер» (3:0), сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) и «Манчестер Сити» (0:0), а также проиграл «Ноттингем Форест» (0:1). Команда набрала 38 очков и идет на 13 месте. Сезон можно считать провальным, и единственная возможность хоть как-то его спасти – это Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» пробился в четвертьфинал и в первом матче этой стадии турнира на выезде сыграл с «Лионом» вничью 2:2. В обоих пропущенных мячах есть определенная вина голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

Личные встречи

В матче первого круга «Ньюкасл» победил со счетом 2:0. Из предыдущих пяти матчей «Ньюкасл» выиграл четыре. Одна победа на счету «Манчестер Юнайтед».

«Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ньюкасл» забивает в среднем по 1,86 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Юнайтед» в гостях составляет 1,07 гола за матч.

Возможные составы

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ливраменто, Берн, Тонали, Барнс, Гимарайнш, Жоэлинтон, Исак, Мерфи.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Магуайр, Йоро, Далот, Каземиро, Угарте, Доргу, Фернандес, Хойлунд, Гарначо.

Прогноз

Вряд ли матч будет результативным. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,28.