Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Ман Юнайтед – 4:1. Дубль Барнса. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Ньюкасл
13.04.2025 18:30 – FT 4 : 1
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 апреля 2025, 21:23 | Обновлено 13 апреля 2025, 21:27
400
1

Ньюкасл – Ман Юнайтед – 4:1. Дубль Барнса. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 32-го тура Английской Премьер-лиги

13 апреля 2025, 21:23 | Обновлено 13 апреля 2025, 21:27
400
1
Ньюкасл – Ман Юнайтед – 4:1. Дубль Барнса. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 13 апреля прошел матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» разгромил «Манчестер Юнайтед» (4:1) на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом тайме команды обменялись забитыми голами. На гол Сандро Тонали для сорок – у красных дьяволов ответил Алехандро Гарначо (1:1).

После перерыва победу сорокам принес дубль Харви Барнса, а финальную точку поставил бразилец Бруно Гимараеш (4:1).

АПЛ. 32-й тур, 13 апреля

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 4:1

Голы: Тонали, 24, Барнс, 49, 64, Бруно, 77 – Гарначо, 37

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Ньюкасл).
По теме:
Трабзонспор – Ризеспор – 2:0. Как Зубков положил дубль. Видео голов и обзор
Лацио – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Турнирная таблица Первой лиги. ЮКСА и Агробизнес разошлись миром
Манчестер Юнайтед Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Сандро Тонали Ньюкасл - Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо Харви Барнс Бруно Гимараеш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение Батагова, где Сикан? Зубков дублем принес победу Трабзонспору
Футбол | 13 апреля 2025, 21:08 7
Возвращение Батагова, где Сикан? Зубков дублем принес победу Трабзонспору
Возвращение Батагова, где Сикан? Зубков дублем принес победу Трабзонспору

Александр и компания переиграли Ризеспор со счетом 2:0 в 31-м туре чемпионата Турции

Украина – Швейцария – 2:1. Для красоты: Завацкая и Киченок принесли победу
Теннис | 12 апреля 2025, 22:21 8
Украина – Швейцария – 2:1. Для красоты: Завацкая и Киченок принесли победу
Украина – Швейцария – 2:1. Для красоты: Завацкая и Киченок принесли победу

Катарина и Надежда на супертай-брейке переиграли Сюзан Бандекки и Селин Наеф

Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Бокс | 13.04.2025, 09:17
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Милевский отреагировал на террористический удар рф по Сумам
Война | 13.04.2025, 21:52
Милевский отреагировал на террористический удар рф по Сумам
Милевский отреагировал на террористический удар рф по Сумам
Не только Усик и Дюбуа. В супертяжелом весе появится шестой чемпион мира
Бокс | 12.04.2025, 22:25
Не только Усик и Дюбуа. В супертяжелом весе появится шестой чемпион мира
Не только Усик и Дюбуа. В супертяжелом весе появится шестой чемпион мира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Перемогу Ньюкасла очікував, але ж не  з такою різницею. Ліга Європи для МЮ  це важливо. але якось своїх вболівальників треба хоч трохи поважати
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
11.04.2025, 18:34 4
Футбол
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
12.04.2025, 15:01 1
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
12.04.2025, 08:18 5
Бокс
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
12.04.2025, 20:42 8
Футбол
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
12.04.2025, 07:46 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
12.04.2025, 18:54 40
Футбол
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
11.04.2025, 21:33 3
Бокс
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
12.04.2025, 04:55 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем