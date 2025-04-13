Ньюкасл – Ман Юнайтед – 4:1. Дубль Барнса. Видео голов и обзор матча
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Вечером 13 апреля прошел матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ньюкасл» разгромил «Манчестер Юнайтед» (4:1) на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
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В первом тайме команды обменялись забитыми голами. На гол Сандро Тонали для сорок – у красных дьяволов ответил Алехандро Гарначо (1:1).
После перерыва победу сорокам принес дубль Харви Барнса, а финальную точку поставил бразилец Бруно Гимараеш (4:1).
АПЛ. 32-й тур, 13 апреля
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 4:1
Голы: Тонали, 24, Барнс, 49, 64, Бруно, 77 – Гарначо, 37
Видео голов и обзор матча
События матча
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