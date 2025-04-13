Вечером 13 апреля прошел матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» разгромил «Манчестер Юнайтед» (4:1) на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

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В первом тайме команды обменялись забитыми голами. На гол Сандро Тонали для сорок – у красных дьяволов ответил Алехандро Гарначо (1:1).

После перерыва победу сорокам принес дубль Харви Барнса, а финальную точку поставил бразилец Бруно Гимараеш (4:1).

АПЛ. 32-й тур, 13 апреля

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 4:1

Голы: Тонали, 24, Барнс, 49, 64, Бруно, 77 – Гарначо, 37

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